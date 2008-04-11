موفقیت محققان ایرانی در جداسازی سلول بنیادی با مارکر ویژه از بافت کلیه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباسی مجری طرح با اعلام این خبر افزود: در این پژوهش که با مشارکت گروهی از اساتید و دانشجویان طراحی شد از بافت کلیه افرادی که مبتلا به کانسر (سرطان) کلیه از نوع کارسینوم سلول کلیوی (RCC) بودند و ‌باید تحت عمل نفرکتومی (خارج شدن کلیه) قرار می گرفتند، استفاده شد.

وی افزود: این کلیه های سرطانی دارای بافت زنده سالم نیز بود و به همین دلیل تیم پژوهشی با طی مراحل قانونی و جلب رضایت بیماران و طی مراحل اخلاقی، بخش کوچکی از پاپیلای این کلیه ها را برداشت و سلول بنیادی در این بافتها را مورد جستجو قرار داد و پس از مدتی سلول بنیادی در این بافتها دیده شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه کرد: این سلولها کشت داده شد و به موش تزریق شد و پس از آن دیده شد که این سلولهای بنیادی قابلیت ساختن توبولهای کلیوی، استخوان و بعضی بافتهای دیگر را دارد و در واقع ویژگی های سلول بنیادی را داشت.

وی یادآور شد: پس از آن این سوال مطرح شد که ممکن است این سلولهای بنیادی از خون به داخل بافت کلیه آمده باشند و برای پاسخ به این سوال مارکرهای آنتی ژنتیک این سلولها مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد این مارکرها با مارکرهای سطح سلولهای بنیادی خون متفاوت است و مشخص شد که از منشاء خونی نیست.

عباسی گفت: سوال بعدی این بود که خوب چه تضمینی هست که این سلول بنیادی مربوط به خود بافت کلیه باشد و جزو سلولهای سازنده بخشی از بافتهای کلیه باشد و برای پاسخ به این سوال بررسی های مختلفی صورت گرفت و شاخصهای آنتی ژنتیک بافت کلیه فرد بالغ در این سلولها دیده شد که آن را از سلولهای بنیادی جنینی متمایز می کند.

وی خاطرنشان کرد: پس از این بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که سلول بنیادی جدا شده از منشاء هماتولوژیک نبوده و سلول بنیادی است که قابلیت ساخت بخشی از سلولهای کلیوی را داراست.

عضوگروه نفرولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) تأکید کرد: دستیابی به این دستاورد مهم است اما تا ساخت کلیه فاصله جدی وجود دارد و در این مرحله تنها می توان به دستاوردهای پژوهشی و نه درمانی امیدوار بود و تنها می ‌توان امیدوار بود که جدا سازی این سلولها ما را در جهت شناخت مبانی بیماری شناسی بعضی بیماریها کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: این بافت کلیوی بافتی پیچیده است که ممکن است با تکامل چندین سلول بنیادی در مسیرهای مختلف بوجود آمده باشد و لذا دستیابی به ساخت کلیه در این مرحله از پروژه مد نظر نیست.

این پژوهش با مشارکت گروهی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران از جمله دکتر آیتی رئیس بخش ارولوژی، دکتر امامی رضوی رئیس دانشکده پزشکی و دکتر خوش زبان مسئول بانک فرآورده های پیوندی، زاهد دانشجوی پزشکی، حیدری کارشناس ارشد بیولوژی سلولی و دکتر عباسی در پروژه ای به صورت پایان نامه دکتری برای دستیابی به سلول بنیادی بافت کلیه طراحی شد.