به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شهرام پازوکی، استاد فلسفه مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، عصر دیروز در نشست "حکمت عطار"، به انتقاد از بدفهمیهای صورت گرفته از آثار عرفانی عطار پرداخت و گفت: سنت عرفانی عطار درک نشده است.
دکتر پازوکی سخن خود را با نقد بدفهمی آثار عرفانی آغاز کرد و گفت: بحث من ناظر به عالم مدرن و شرایط کنونی جامعه ماست. این بدفهمیها ناشی از عدم درک سنت معنوی عمیق و کهنی است که عرفا علیرغم تمایزهای جزیی خود، در آن میزیستهاند و برای شناخت عطار نیز باید این سنت عمیق عرفانی شناخته شود.
وی در ادامه تأکید کرد: عدم ورود به این عالم معنوی سبب میشود کسانی که دین را منحصر در ظاهر میکنند، به قشرینگری و مخالفت سطحی با آثار عرفانی بپردازند و به خطا دچار شوند. اما سخن من امروز بیشتر متوجه آن دسته از مفسرانی است که علیرغم زحمات فراوانی که برای زنده نگاه داشتن آثار عطار کردهاند، با نگاه ادبی به تفسیر این آثار پرداختهاند.
دکتر پازوکی با اشاره به برخی از این آثار گفت: این مفسران ضمن اینکه سبک ادبی عطار را بررسی کردهاند، او را شاعری با بینشی حقیر، یاوهگو و خرافاتی خوانده اند. دکتر شفیعی کدکنی در نقد این سخنان آنها را ناشی از نگریستن به آثار عطار از منظری بیرون از منظومه فکری او میداند. اما خود ایشان عرفان را نگاه هنری به دین و الهیات معرفی میکند که این خالی از اشکال نیست.
دکتر پازوکی سپس در نقد این نوع نگاه به عرفان، به جدید بودن این تلقی از هنر و تجربه دینی و ارتباط آن با الهیات پروتستانی و آثار فیلسوفان ایدهآلیست و رمانتیک آلمانی اشاره کرد و گفت: این نگاه به عرفان که در میان اندیشمندان پروتستان تقویت میشود، در واقع عرفان را معرفت نمیداند و آن را از جنس خیال و احساسات میداند. هنر نیز در این تعبیر برخاسته از اندیشههای مدرن ایده آلیستهای آلمانی در قرن هجدهم است که سخن خود را در تقابل با فیلسوفان روشنگری بیان کردهبودند. این معنای هنر در میان قدما و عرفای ما اصلا جایگاهی ندارد و اساساً در میان ایشان چیزی به اسم هنرهای زیبا به معنای جدید آن وجود ندارد.
وی در پایان به نقد مفسران ادیبی پرداخت که عطار را سورئالیست یا رمانتیک خطاب میکنند و گفت: میان خیال عطار با عالم خیال سورئالیست ها و همچنین واقعیت نزد او با واقعیت نزد سورئالیستها زمین تا آسمان تفاوت است و اینها قابل مقایسه نیستند. امروز با همدلی در آثار عطار نگریسته نمیشود، که اگر چنین شود، آثار او تذکره ای میگردد که در همه زمانها با آنها که همدل اویند، از عالم معنویت فراموش شده سخن میگوید، عالمی که دردمندان داروی عطار در جستجوی آن هستند.
نظر شما