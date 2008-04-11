اولین جشنواره نقاشی روستاییان کشور در ساری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره که با محوریت نقاشی " خدا در روستا" از امروز تا پایان سال جاری همه هفته جمعه ها ادامه دارد در راستای تقویت آثار هنری کودکان، نوجوانان و شناسایی هنرمندان روستایی نقاش کشور است.

دبیر نخستین جشنواره نقاشی روستاییان کشور در مراسم گشایش این جشنواره در کاخ فرح آباد ساری اظهار داشت: تا پایان امسال این جشنواره پس از ساری در روستاهای شهرهای قائم شهر، آمل، نکاء و بابلسر برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: از اوایل اردیبهشت ماه در روستاهای شهر دماوند و پس از آن در نقاشان روستاهای شهرهای خراسان رضوی و جنوبی، تهران، گیلان، گلستان، کرمان و سیستان و بلوچستان به ارائه آثار خود می پردازند.

جلال الدین مشمولی با اشاره به اینکه حدود 200 نقاش کودک و نوجوان در اولین جشنواره از ده روستای ساری نقاشی می کنند تصریح کرد: از اوایل اردیبهشت ماه و با حضور هنرمندان نقاش به نام کشور، مستند سازان کشور فیلم نقاشی خدا در روستا را در بم خواهند ساخت.

وی با بیان اینکه گروه هنری حجم سبز و سازمان ملی جوانان مازندران حامیان این جشنواره بزرگ هستند از دولت و مجلس خواست تا با تصویب برگزاری این جشنواره دهیاران را در ترویج آثار هنری روستاییان یاری رسانند.

مشمولی در پایان یادآور شد: پایان سال جاری آثار نقاشی ارائه شده از سوی دبیرخانه مورد رویت انجمن هنرمندان نقاش ایران قرار گرفته و آثار برتر در فرهنگستان ها و نگارخانه های مختلف کشور به معرض نمایش در خواهد آمد.

نخستین جشنواره نقاشی خدا در روستا تا 25 اسفند ماه هر هفته در یکی از روستاهای کشور برگزار می شود.