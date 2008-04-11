اولین جشنواره نقاشی روستاییان کشور در ساری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره که با محوریت نقاشی " خدا در روستا" از امروز تا پایان سال جاری همه هفته جمعه ها ادامه دارد در راستای تقویت آثار هنری کودکان، نوجوانان و شناسایی هنرمندان روستایی نقاش کشور است.
دبیر نخستین جشنواره نقاشی روستاییان کشور در مراسم گشایش این جشنواره در کاخ فرح آباد ساری اظهار داشت: تا پایان امسال این جشنواره پس از ساری در روستاهای شهرهای قائم شهر، آمل، نکاء و بابلسر برگزار می شود.
وی خاطر نشان کرد: از اوایل اردیبهشت ماه در روستاهای شهر دماوند و پس از آن در نقاشان روستاهای شهرهای خراسان رضوی و جنوبی، تهران، گیلان، گلستان، کرمان و سیستان و بلوچستان به ارائه آثار خود می پردازند.
جلال الدین مشمولی با اشاره به اینکه حدود 200 نقاش کودک و نوجوان در اولین جشنواره از ده روستای ساری نقاشی می کنند تصریح کرد: از اوایل اردیبهشت ماه و با حضور هنرمندان نقاش به نام کشور، مستند سازان کشور فیلم نقاشی خدا در روستا را در بم خواهند ساخت.
وی با بیان اینکه گروه هنری حجم سبز و سازمان ملی جوانان مازندران حامیان این جشنواره بزرگ هستند از دولت و مجلس خواست تا با تصویب برگزاری این جشنواره دهیاران را در ترویج آثار هنری روستاییان یاری رسانند.
مشمولی در پایان یادآور شد: پایان سال جاری آثار نقاشی ارائه شده از سوی دبیرخانه مورد رویت انجمن هنرمندان نقاش ایران قرار گرفته و آثار برتر در فرهنگستان ها و نگارخانه های مختلف کشور به معرض نمایش در خواهد آمد.
نخستین جشنواره نقاشی خدا در روستا تا 25 اسفند ماه هر هفته در یکی از روستاهای کشور برگزار می شود.
نظر شما