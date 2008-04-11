تقویم آزمون های سال 87 وزارت بهداشت منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین دوره پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی روز 12 اردیبهشت، بیستمین دوره پذیرش دستیار تخصصی داروسازی روز پنجشنبه 23خرداد و آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی روز پنجشنبه 30 خردادماه سال جاری برگزار می شود.

آزمون شفاهی پذیرش دستیار در رشته های مختلف داروسازی در روز 12 تیرماه سال جاری و آزمون بهداشتکاران دهان و دندان نیز در روز 13 تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

آزمون ارتقاء دوره دستیاری طی روزهای 15 تا 20 تیرماه در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور که به تربیت دستیار اشتغال دارند، برگزار می شود.

آزمون دانشنامه فوق تخصصی در روز پنجشنبه 31 مرداد و آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی در روز پنجشنبه اول شهریور به همراه آزمون شفاهی دانشنامه فوق تخصصی در روز دوم شهریور برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی در رشته های جراحی عمومی، زنان و زایمان، آسیب شناسی، گوش، حلق و بینی، جراحی اعصاب، ارتوپدی، بیهوشی، چشم، اورولوژی، طب قیزیکی و توانبخشی، طب ورزشی و طب اورژانس در روز یکشنبه سوم شهریور و آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی در رشته های داخلی، کودکان، پزشکی قانونی، پوست، رادیولوژی، پزشکی هسته ای، قلب و عروق، رادیوتراپی، نورولوژی، بیماریهای عفونی، پزشکی اجتماعی، روانپزشکی و طب کار نیز در دوشنبه چهارم شهریور برگزار می شود.

آزمون کتبی دانشنامه (بورد) تخصصی دندانپزشکی روز سه شنبه 5 شهریور و آزمون شفاهی دانشنامه دندانپزشکی نیز در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 6 و 7 شهریور برگزار خواهد شد.

در روز پنجشنبه 7 شهریورماه سال جاری نیز چهلمین دوره آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی برگزار می شود.

آزمون دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) در روز پنجشنبه 18 مهرماه و آزمون دکتری تخصصی Ph.D در روز جمعه 17 آبان سال جاری برگزار خواهد شد. همچنین آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی در روز پنجشنبه 20 آذر برگزار می شود.

آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی روز پنجشنبه 24 بهمن و آزمون های آسکی (OSCE) پذیرش دستیار فوق تخصصی نیز در روز جمعه 25 بهمن برگزار می شود.

آزمون پذیرش دستیار تخصصی روز پنجشنبه اول اسفند و چهل و یکمین دوره آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی روز پنجشنبه 15 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

آخرین آزمون وزارت بهداشت در سال 87 نیز آزمون دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) است که در روز پنجشنبه 22 اسفندماه سال جاری برگزار می شود.