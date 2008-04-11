رایس در کنفرانس بین المللی عراق در استکهلم شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جرج بوش" در سخنان شب گذشته خود گفت : حضور "کاندولیزا رایس" در کنفرانس سازمان ملل متحد درباره حمایت جامعه بین المللی از توسعه عراق در روز 29 مه برای تقویت همکاری کشورهای عربی با عراق است.

وی افزود: در جبهه دیپلماتیک، عراق تماسهای خود را در جهان گسترش خواهد داد و جهان نیز باید تماسهای خود را با عراق توسعه دهد.

بوش در این زمینه خاطرنشان کرد که دیپلماتهای آمریکایی در منطقه را به دیدار با رهبران اردن، امارات عربی متحده، قطر، کویت و مصر فراخوانده است.

رئیس جمهوری آمریکا گفت : این دیپلماتها درهر پایتخت، آنان را از وضعیت باخبر و این کشورها را به گشایش سفارتخانه در بغداد و افزایش حمایت از عراق تشویق خواهند کرد.

واشنگتن روز چهارشنبه خبر داد که رایس اواخر آوریل برای شرکت در دو کنفرانس بین المللی درباره عراق به خلیج فارس سفر خواهد کرد.