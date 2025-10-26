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۴ آبان ۱۴۰۴، ۹:۰۹

کاکاوند: محموله‌های ۱۴ میلیاردی قاچاق در کاشان توقیف شد

کاکاوند: محموله‌های ۱۴ میلیاردی قاچاق در کاشان توقیف شد

کاشان - فرمانده انتظامی کاشان از توقیف محموله‌های ۱۴ میلیاردی قاچاق در کاشان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ ایرج کاکاوند صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به توقیف محموله‌های قاچاق در کاشان اظهار کرد: سه دستگاه خودروی حامل دخانیات، غذای حیوانات و آبسردکن قاچاق به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد ریال از جمله این محموله‌ها بودند.

وی ابراز کرد: مأموران کلانتری مشکات این فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی به سه دستگاه خودروی سواری مشکوک و برای بررسی آنها را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان تصریح کرد: مأموران ضمن هماهنگی قضائی در بازرسی از خودروهای توقیفی ۳۱۳ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار، چهار دستگاه آبسردکن و ۳۰۰ کیلو غذای حیوانات قاچاق را کشف کردند.

وی ارزش کالاهای قاچاق کشف شده را ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه برای راننده‌های متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قضائی قرار گرفت.

کد مطلب 6634378

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