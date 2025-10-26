به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ ایرج کاکاوند صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به توقیف محموله‌های قاچاق در کاشان اظهار کرد: سه دستگاه خودروی حامل دخانیات، غذای حیوانات و آبسردکن قاچاق به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد ریال از جمله این محموله‌ها بودند.

وی ابراز کرد: مأموران کلانتری مشکات این فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی به سه دستگاه خودروی سواری مشکوک و برای بررسی آنها را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان تصریح کرد: مأموران ضمن هماهنگی قضائی در بازرسی از خودروهای توقیفی ۳۱۳ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار، چهار دستگاه آبسردکن و ۳۰۰ کیلو غذای حیوانات قاچاق را کشف کردند.

وی ارزش کالاهای قاچاق کشف شده را ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه برای راننده‌های متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قضائی قرار گرفت.