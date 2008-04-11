به گزارش خبرگزاری مهر، جلد اول این کتاب به سال اول جنگ تحمیلی و آشنایی مقدماتی با اشخاص، مکانها و قراردادهایی می پردازد که هر یک به نوبه خود در بروز و ادامه جنگ عراق با ایران موثر بوده است.

سرهنگی درباره کتاب گفته است: "وقتی به فلات وسیع دفاع هشت ساله مان نگاه می کنم، بلندی های کوچک و بزرگی می بینم که هر کدام دنیایی را در دل خود پنهان کرده اند و اگر دست جستجوگری به طرف شکافهای این بلندی ها بیاید، ماجراها و شخصیتهایی را بیرون می آورد که همه شان خواندنی، دیدنی و ماندنی اند. دست کوتاه من مجال جستجوی همه بلندی ها را نداشت. من در این فلات پر حادثه به طرف وقایعی آمدم که بلندتر بود..."

"همه چیز درباره جنگ" از 14 بخش تشکیل شده که برخی عناوین آن عبارت اند از: عراق کجاست؟ قرارداد الجزایر، مهمترین قراردادهای مرزی ایران و عراق، حزب بعث، صدام کیست؟ و...

این کتابها بلندی های هر سال را در یک جلد با نثر ساده و همراه با عکسها و اسناد نشان خواهد داد و به همین علت این مجموعه به تعداد سالهای جنگ (هشت سال) منتشر می شود.

جلد نخست «همه چیز درباره جنگ» در 64 صفحه در قطع وزیری کوتاه و شمارگان 2200 نسخه با طراحی کامران پارسی نژاد و توسط سوره مهر به چاپ می رسد.