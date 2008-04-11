با ترکیب هجومی مقابل صبا باطری به میدان می رویم

قلعه نوعی در گفتگو با مهر اظهار داشت: صبا باطری یکی از تیمهای خوب لیگ برتر در چند سال گذشته بوده است که هفته قبل علیرغم تعویض سرمربی مقابل ملوان به نتیجه بسیار خوبی دست یافت.

وی با اشاره به بازی خانگی مس کرمان و حضور تماشاچیان، گفت: اما با توجه به روند بازیهای صنعت مس در بازیهای اخیر باید سیر صعودی تیم را حفظ کنیم و شکست مقابل برق شیراز که بر خلاف جریان بازی اتفاق افتاد را جبران کنیم.

سرمربی صنعت مس کرمان گفت: رمز پیروزی بر صبا باطری از کار انداختن خط هافبک این تیم است که برای این مورد برنامه ویژه ای در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به 3 گل خورده صنعت مس در دو بازی گذشته گفت: خط دفاعی تیم از ساختار خوبی برخوردار است و گلهای دریافت شده در بازیهای اخیر بر روی اشتباهات فردی بازیکنان به ثمر رسیده است که با تمرینات دفاعی تیم در هفته گذشته این اشتباهات کاهش خواهد یافت.

