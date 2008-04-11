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۲۳ فروردین ۱۳۸۷، ۱۳:۳۱

احمدی نژاد:

باید در همه بخشهای فناوری جلوتر از علم روز حرکت کرد

باید در همه بخشهای فناوری جلوتر از علم روز حرکت کرد

مشهد - خبرگزاری مهر : رئیس جمهور با بیان اینکه برای پیشرفت و جبران عقب ماندگیها نیازمند دستیابی به دانش روز دنیا هستیم گفت: باید در همه بخشهای فناوری، بیست سال جلوتر از علم روز حرکت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر محمود احمدی نژاد ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی در آخرین روز دور دوم سفر هئیت دولت به خراسان رضوی در محل استانداری خراسان رضوی افزود: اگر قرار است ایران قدرت اول منطقه باشد باید هدفهای علمی آن پیشتاز فنارویهای روز باشد.

احمدی نژاد با بیان اینکه ایران قدرت خود را در بومی کردن این فناوریها به جهانیان ثابت کرده است، گفت: حرکت پرشتاب در جهت دستیابی به فناوریهای روز در کنار بومی کردن این دانشها اهمیت پیدا می کند.

وی با اشاره به سال نوآوری و شکوفایی آن را به عنوان سرمشقی ضروری و مهم در تمامی عرصه ها به ویژه بخش علمی دانست و افزود: فرزندان این آب و خاک نشان دادند که می توانند همگام با سرعت دانش روز حرکت کنند.

احمدی نژاد با بیان اینکه امروز سیستمهای قدیمی در جهت رسیدن به اهداف کلان علمی کشور جواب نمی دهد، خاطر نشان کرد: از کشوری همچون ایران که به دانش هسته ای دست یافته است انتظار بالایی جهت رشد و شکوفایی علمی در منطقه و جهان می رود.

رئیس جمهور با ارزیابی شرایط روز و توانمندی های ملت ایران آینده روشنی را جهت رشد و شکوفایی علمی کشورمان در سطح منطقه و جهان پیش بینی کرد.

کد مطلب 663487

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