محمدعلی اسلامی تهیه‌کننده "داداشی" به خبرنگار مهر گفت: "این مجموعه از هفتم فروردین در پاساژی در خیابان جمهوری کلید خورد و 20 روز دیگر در این لوکیشن ادامه دارد. اصغر همت، رامین راستاد، مهران رجبی، جواد عزتی، حمید ابراهیمی و شاهرخ استخری تا امروز جلو دوربین رفته‌اند و حسین یاری هم به جمع بازیگران ملحق می‌شود."

راستاد و همت در نمایی از مجموعه "داداشی"

گروه "داداشی" پس از این مرحله برای ادامه کار به لوکیشن خانه داداشی در خیابان قزوین می‌رود. این مجموعه بر مبنای فیلمنامه علی‌اکبر محلوجیان در 30 قسمت 30 دقیقه‌ای برای گروه فیلم و سریال شبکه دو تولید می‌شود و نفیسه روشن، مرضیه لشگری، ابراهیم برزیده و عباس امیری دیگر بازیگران آن هستند. به احتمال زیاد این مجموعه ماه رمضان از شبکه دو پخش می‌شود.

داستان "داداشی" درباره خانواده‌ای است که پدرشان فوت می‌کند و پسر بزرگتر که او را داداشی صدا می‌کنند، مسئولیت خانواده را به عهده می‌گیرد. در این پروژه سیدابوالقاسم حسینی مدیر تولید، حسن نجاریان دستیار کارگردان، مرجان گلزار طراح صحنه و لباس، ناصر محمودکلایه مدیر تصویربرداری و محمد قومی طراح گریم همکاری می‌کنند.