تهران الگوی سایر شهرهاست/ سال 86 اتفاقات خوبی در شهرداری تهران افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مهدی چمران که روز گذشته در اولین نشست فصلی مدیران شهرداری در سالن همایش های برج میلاد حضور یافته بود از تهران به عنوان شهری الگو نام برد و گفت : به همان میزان که این شهر الگویی برای سایر شهرها است و دیگران از تجربیات آن در اداره شهر استفاده می کنند حساسیت ها هم روی آن زیاد است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تعامل بین شورای شهر وشهرداری تهران ، گفت : ما با تصویب بودجه شهرداری در پایان سال گذشته تلاش کردیم شهرداری ماه آغازین سال را که یکی از زمان های خوب برای فعالیت های عمرانی است از دست ندهد.

وی تهیه طرح جامع شهر تهران را یکی از فعالیت های مهم شهرداری در سال گذشته دانست و گفت : بعد از سال 1349 دیگر چنین طرحی جامع و تفصیلی برای تهران نگاشته نشده بود و ما در 30 جلسه شورای شهر و20 جلسه شورای عالی استان ها این طرح را برسی کردیم و امسال به طور جدی در شهر تهران به اجرا گذاشته می شود.

به گفته چمران معضلاتی مانند آلودگی محیط زیست و ترافیک وسایر مشکلات شهری به دلیل نبود برنامه راهبردی وطرح تفصیلی در این سال هاست.