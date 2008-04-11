تشکیل دفتر فناوری و نوآوری در وزارت بهداشت

دکتر پرویز اولیاء - مدیرکل مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دکتر باقری لنکرانی در نخستین جلسه در سال جدید با حضور مسئولین بخش تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت دستور ایجاد این سیستم را داده است.

وی افزود: سیستم نوآوری به نظامی اطلاق می شود که بتواند با جمع آوری ایده ها و بیان آنها، آنها را به اجرا رسانده و به یک محصول تبدیل شود. این نظام در حال حاضر در کشور مالزی یک نظام قدرتمند تبدیل ایده به محصول را پیگیری می کند و یکی از مقدمات اصلی توسعه کشور محسوب می شود.

مدیرکل مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از ایجاد دفتر فناوری و نوآوری در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خبر داد و گفت: پیشنهاد شده است که این دفتر ایجاد شود تا موضوعات فناوری، نوآوری و مالکیت معنوی در کنار یکدیگر پیگیری شود.

وی یادآور شد: ثبت ایده، کشف و اختراع، ایده ها باید در کنار هم دیده شود زیرا این موضوعات تفکیک ناپذیر است.

اولیاء خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت موافقت اولیه خود را با ایجاد این دفتر اعلام کرده است و در حال طراحی چارت تشکیلاتی آن هستیم تا با ارائه به معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی بتوانیم آن را به تصویب برسانیم.