ایران مدال نقره و برنز تیمی را کسب کرد / بانوان بدون مدال

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی بزرگسالان و جوانان آسیا که در اوزاکای ژاپن در جریان است و روزگذشته به دلیل بارندگی شدید برگزار نشد و به امروز موکول شد، تیم 4 کیلومتر تعقیبی تیمی پیست ایران با ترکیب امیر زرگری، مهدی سهرابی، سیدمصطفی سیدرضایی و حسین ناطقی با راهیابی به مرحله فینال با زمان 4 دقیقه و 20 ثانیه به مدال نقره دست یافتند.

بر پایه این گزارش، در این رشته تیم دوچرخه سواری چین به مدال طلا دست یافت و تیم ژاپن پس از دوچرخه سواران کشورمان به رتبه سوم دست یافت.

همچنین در رشته 3 کیلومتر تعقیبی جوانان، تیم ملی ایران با ثبت زمان 4 دقیقه و 37 ثانیه پس از تیم های کره جنوبی و ژاپن مدال برنز این مسابقات را از آن خود کرد. حامد قصاب زاده، آرزین معزمی، غلامرضا چراغی و امیر محمدی ترکیب تیم جوانان کشورمان را تشکیل می دادند.

محمود سراج به عنوان نماینده کشورمان در رشته کایرین با سایر رقبای آسیایی به رقابت پرداخت اما به مقامی بهتر از جایگاه پنجمی دست پیدا نکرد. در این رشته دوچرخه سوار مالزی نشان طلا را از آن خود کرد.

در بخش بانوان در رشته تایم تریل انفرادی جوانان طناز قدیریان پنجم شد و در تایم تریل بزرگسالان مریم جلالیه به مقام ششمی دست پیدا کرد تا بانوان کشورمان تنها نسبت به دوره گذشته جایگاه بهتری را بدست آورند.

بیست و هفتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی بزرگسالان و چهاردهمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جوانان در آسیا از روز پنجشنبه در اوزاکای ژاپن آغاز شده است که این مسابقات تا سی ام فروردین ادامه پیدا می کند.