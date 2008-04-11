تسلیحات نظامی ارتش ایران اسرائیل را مبهوت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم دکتر محسن ملک محمدی ظهر جمعه در حاشیه خطبه های نماز جمعه ساری به خبرنگاران گفت: ارتش اسرائیل قصد داشت با استفاده از موشک های خود موشک شهاب 3 ایران را نابود کند که از توان و دانش ارتش غیور و قهرمان ایران برنیامده است.

وی خاطر نشان کرد: امروز توفیقات نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران بر همه ملت بزرگ ایران جاری و شناسانده شده است.

جانشین فرناندهی لشگر 30 پیاده گرگان با اشاره به اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران آخرین دانشگاهی است که جوانان ایرانی را استوار و توانمند می سازد تصریح کرد: برنامه ریزی های این نیرو در طول دوران خدمت سربازی جوانان و فارغ التحصیلان رشته های مختلف برای شکوفایی استعدادهای جوانان اصولی و برنامه ریزی شده است.

امیر ملک محمدی با بیان اینکه سربازان گمنام ارتش جمهوری اسلامی ایران بدون تبلیغات و چشمداشتی در دفاع از کیان، ناموس و وطن خود از هیچ تلاشی فروگذار نیستند یادآور شد: 29 فروردین امسال ارتش غیور و قدرتمند ایران اسلامی با اقتدار، ابهت و پایمردی گوشه ای از توان نظامی خود را در معرض دید جهانیان قرار خواهد داد.

وی با اعلام این مهم که استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ملت ایران با اتحاد، همدلی و رشادت های رزمندگان ایران اسلامی مستولی شده است اذعان داشت: با حضور مقتدرانه نیروهای مسلح، نظامی و انتظامی در مرزهای کشور دشمن قصد تخطئه، نفوذ و رخنه به ملت بزرگ ایران را به خود اجازه نخواهد داد.

جانشین لشگر 30 گرگان در پایان از کسب توفیقات سربازان و فارغ التحصیلان سرباز و افسر در رشته های مختلف فنی و مهندسی در این نیرو خبر داد و گفت: امسال نیز ارتشیان غیور و سربازان جان برکف در 29 فروردین مقتدر، استوار و با استعداد بالقوه خود در رژه عظیم حضور خواهند یافت.