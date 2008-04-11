نویسنده و مورخ تبریزی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مرحوم استاد سرداری نیا به دلیل ابتلا به بیماری سرطان و به دنبال یک عمل جراحی ناموفق ، عصر روز پنجشنبه در یکی از بیمارستانهای شهر تبریز دار فانی را وداع گفت.

دکتر صمد سرداری نیا یکی از برجسته ترین مورخان و نویسندگان تاریخ آذربایجان متولد سال 1326 در محله امیرخیز تبریز بود.

وی از جمله نویسندگان تحصیلکرده خطه آذربایجان به شمار می رفت و دارای دو مدرک کارشناسی تاریخ و حقوق از دانشگاه تبریز بود.

سرداری نیا بعدها نیز به پاس تحقیق و پژوهش در ابعاد و مراحل مختلف تاریخ معاصر آذربایجان از سوی دانشگاه باکو ، دکترای افتخاری تاریخ دریافت کرد.

مرحوم استاد صمد سرداری نیا در طول بیش از 60 سال زندگی خود آثار زیادی از خود به یادگار گذاشت گرچه برخی از کتابهای وی نیز به دلیل عدم کفاف عمر استاد ، ناتمام ماند.

سرداری نیا نوسنده کتاب‌های معروفی چون مشاهیر آذربایجان، باقرخان سردار ملی، تاریخ روزنامه ها و مجلات آذربایجان، تبریز شهر اولین ها، آذربایجان مهد صنعت چاپ در ایران، دارالفنون تبریز، تاریخچه تئاتر آذربایجان، علی مسیو، باکو شهر نفت و موسیقی و ... بوده است.

مرحوم سرداری نیا همچنین از روزنامه نگاران برجسته تبریز نیز به شمار می رفت.

وی همچنین بارها از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی به عنوان یکی از اساتید برجسته روزنامه نگاری منطقه در دوره های مختلف روزنامه نگاری ، به عنوان مدرس حضور یافته بود.

بر اساس اعلام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی ، پیکر این نویسنده فقید ساعت 10 صبح روز شنبه با حضور هنرمندان و فرهیختگان تبریز از مقابل منزل وی واقع در خیابان ارتش جنوبی تشییع و در قطعه هنرمندان گلزار وادی رحمت تبریز آرام خواهد گرفت.