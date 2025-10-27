  1. استانها
  2. لرستان
۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۵۷

مطالبات گندم‌کاران لرستانی تسویه شد

مطالبات گندم‌کاران لرستانی تسویه شد

خرم‌آباد - مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان از تسویه کامل مطالبات گندم‌کاران این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دارابی امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مطالبات همه کشاورزانی که گندم خود را در قالب خرید تضمینی به دولت تحویل داده‌اند، به طور کامل پرداخت شده است.

وی با اشاره به روند خرید تضمینی گندم در سال جاری، گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۲۱۹ هزار ۵۰۰ تن گندم از کشاورزان لرستانی خریداری شده و مبلغ ۴.۴۸ همت
بابت این خریدها به‌حساب آنها واریز شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان همچنین از همکاری مطلوب کشاورزان، مراکز خرید و دستگاه‌های اجرایی استان در اجرای موفق طرح خرید تضمینی گندم قدردانی کرد.

کد مطلب 6635439

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها