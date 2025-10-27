به گزارش خبرنگار مهر، سعید دارابی امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مطالبات همه کشاورزانی که گندم خود را در قالب خرید تضمینی به دولت تحویل داده‌اند، به طور کامل پرداخت شده است.

وی با اشاره به روند خرید تضمینی گندم در سال جاری، گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۲۱۹ هزار ۵۰۰ تن گندم از کشاورزان لرستانی خریداری شده و مبلغ ۴.۴۸ همت

بابت این خریدها به‌حساب آنها واریز شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان همچنین از همکاری مطلوب کشاورزان، مراکز خرید و دستگاه‌های اجرایی استان در اجرای موفق طرح خرید تضمینی گندم قدردانی کرد.