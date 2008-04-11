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۲۳ فروردین ۱۳۸۷، ۱۵:۱۰

امام جمعه کرج:

گرانی و تورم بی سابقه در بخش مسکن باید کنترل شود

کرج - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام محسن کازورنی گفت: گرانی بی سابقه مسکن که در طول سالهای انقلاب بی سابقه بوده است بر قانون کلی عرضه و تقاضا تاثیر دارد و سیاستگذاران باید سیاستهای این بخش را بازبینی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های نماز جمعه این هفته کرج افزود: عده ای از افراد که درآمدشان از راه واسطه گری و توزیع کنندگی است مشغول چپاولگری شده اند و این کار آنها به گرانی و تورم دامن زده است.

نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری خواستار تشویق تولید کنندگان و معافیتهای مالیاتی برای آنها شد و ادامه داد: اگر کارخانه ای که چند صد کارگر دارد بر اثر فشارهای مالیاتی بر روی کارخانه دار تعطیل شود و کارگران آن بیکار شوند فجایعی برای جامعه پیش می آید که جبران ناپذیر است پس ضروری است دولت برای جلوگیری از این دست اتفاقات برنامه ریزی جدی داشته باشد.

حجت الاسلام کازرونی بیان داشت: ما توجه رئیس جمهور به مسئله گرانی کالا و مسکن را به فال نیک می گیریم و امیدواریم که مشکلات گرانی به خصوص مسکن سریعتر حل شود.

وی با انتقاد از دموکراسی آمریکا و جنایات آمریکا در عراق ابراز داشت: همه روزه رسانه های جهان تصاویر فجیعی از جنایات آمریکا در عراق نشان می دهند که اغلب آنها در مورد زنان و کودکان و کهنسالان است حال باید پرسید  که تروریست چه کسی است؟

کازرونی عنوان کرد: مراکز و محافل جهانی هم سکوت کرده اند در حالی که تاکنون بیش از یک میلیون نفر عراقی کشته شده اند.

وی در پایان عنوان کرد: در همه دنیا به مسلمانان شرایط سختی را تحمیل می کنند و این به علت ترس آمریکا و استکبار از مسلمانان و پیشرفت اسلام در اروپا است و اگر به کشور حمله نمی کنند به علت اسلامی بودن نظام ماست.

کد مطلب 663552

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