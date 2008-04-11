میزان دریافتی جراحان بخش خصوصی معادل سه برابر حقوق سالیانه معلمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حسن طریقت منفرد در سی و سومین جلسه شورایعالی بیمه خدمات درمانی که با حضور تمام اعضای این شورا از جمله وزیر رفاه و تامین اجتماعی و معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، تفاوت های چند برابری پرداخت های پزشکی را در بخش خصوصی و دولتی غیر منطقی دانست.

وی تصریح کرد: عدم تعادل در میزان پرداخت به پزشکان بخش های خصوصی و دولتی نظام سلامت جامعه را به خطر می اندازد.

طریقت یاد آور شد: بر اساس قوانین سازمان نظام پزشکی ( به عنوان تعیین کنندگان تعرفه های پزشکی خصوصی) حفظ و حمایت حقوق بیمار و مشاغلان پزشکی به عنوان متن قانونی بیان شده اما تعرفه گذاری های معنی حاکی از ضایع شدن حقوق بیماران است.

طریقت گفت: تا به امروز قیمت واقعی خدمات پزشکی ارائه نشده است.