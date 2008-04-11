  1. جامعه
طریقت منفرد:

میزان دریافتی جراحان بخش خصوصی معادل سه برابر حقوق سالیانه معلمان است

مدیر دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش غیر عادلانه تعرفه های پزشکی در بخش خصوصی گفت: میزان دریافتی بعضی از پزشکان جراح بخش خصوصی معادل حقوق سالیانه یک معلم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حسن طریقت منفرد در سی و سومین جلسه شورایعالی بیمه خدمات درمانی که با حضور تمام اعضای این شورا از جمله وزیر رفاه و تامین اجتماعی و معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، تفاوت های چند برابری پرداخت های پزشکی را در بخش خصوصی و دولتی غیر منطقی دانست.

وی تصریح کرد: عدم تعادل در میزان پرداخت به پزشکان بخش های خصوصی و دولتی نظام سلامت جامعه را به خطر می اندازد.

طریقت یاد آور شد: بر اساس قوانین سازمان نظام پزشکی ( به عنوان تعیین کنندگان تعرفه های پزشکی خصوصی) حفظ و حمایت حقوق بیمار و مشاغلان پزشکی به عنوان متن قانونی بیان شده اما تعرفه گذاری های معنی حاکی از ضایع شدن حقوق بیماران است.

طریقت گفت: تا به امروز قیمت واقعی خدمات پزشکی ارائه نشده است.

