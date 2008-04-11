به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری آسیا نیوز، دانشمندان، کارشناسان اخلاق، سیاست، اقتصاد و قانون و همچنین نمایندگان سازمانهای بین دولتی، گروههای غیر دولتی و دینی در این همایش شرکت خواهند کرد.
این همایش نه تنها به بررسی صلح با توجه به کاهش سلاح میپردازد، بلکه قلب انسان را براساس آموزههای پاپ پل بیست و دوم مورد تأکید قرار میدهد.
جلسات این همایش در نخستین روز آن بر ابعاد اخلاقی و معنوی خلع سلاح و ژئوپلتیک توسعه و صلح تمرکز میکند. در این روز سرژیو باستیانل از دانشگاه پاپی گریگوری و گار فوئر از دانشگاه سوربن بسخنرانی میکنند.
دومین مرحله از جلسات امروز نیز به بررسی تجارت سلاح در ابعاد بینالمللی و همپوشانی اقتصادی مدنی و نظامی و همچنین رابطه میان خلع سلاح و حقوق بشر اشاره میکند که سخنرانی آن برعهده فابریزو باتیستلی از مؤسسه آرشیو دیسارمو و داوینا میلر از دانشگاه بردفورد و ریموند رانجوا از سازمان بینالمللی عدالت است.
سومین و آخرین جلسه از این همایش که فردا برگزار میشود بر نقش دولت و سازمانهای غیردولتی و همچنین سازمانهای دولتی و دینی در خلعسلاح تأکید دارد که سخنرانی آن برعهده اسقف اعظم سنت اندروز و اندینبورو و کارولینو سومارگا از سازمان بینالمللی حمایت از خنثیسازی مین خواهد بود.
