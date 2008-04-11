نفرات برتر مسابقات جت اسکی در چهار کلاس شناخته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات جت اسکی قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی امروز با شرکت 32 ورزشگاه از شهرهای اردبیل، تهران، بوشهر، مازندران، گیلان و جزیره کیش در دریاچه ورزشگاه آزادی برگزار شد.

برپایه این گزارش، به غیر از کلاس 800 سی سی که هیچ شرکت کننده ای در آن شرکت نکرد تا مسابقات آن برگزار نشود، در سایر کلاس ها نفرات زیر با کسب عناوین اول تا سوم جواز حضور در اردوی تیم ملی جت اسکی را بدست آورند.

کلاس 1200 سی سی قدرت 155 اسب بخار:

1- مصطفی ضیابخش 2- نادر صادق نژاد 3- عیسی تقی نسب

کلاس 1500 سی سی قدرت 155 اسب بخار:

1- محمدامین خوش باطن 2- عباس کیانی 3- آرین اخوت

کلاس 1200 سی سی قدرت 215 اسب بخار:

1- کورش باقرپور 2- علی کیانی 3- رضا جویی

کلاس 1500 سی سی قدرت 215 اسب بخار:

1- امیرحسین شهرکی 2- محمدرضا خوش باطن 3- علی قوپرانلو

همچنین دو مرحله دیگر از مسابقات قهرمانی کشور طی ماه های آینده برگزار می شود که نفرات برتر آن جواز حضور در اردوی تیم ملی را بدست می آورند.

همچنین نفرات برتر اردوهای مختلف تیم ملی جت اسکی برای حضور در مسابقات بالی اندونزی که آبانماه برگزار می شود، انتخاب می شود.