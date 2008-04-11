همایش استانی قرآن و فیزیک در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قائم شهر، درهمایش استانی قرآن و فیزیک که در مرکز تربیت معلم دخترانه قائم شهر برگزارشد نحوه آشنایی و ارتباط بیشتر دبیران الهیات و فیزیک استان با علوم نوین و معارف قرآنی و انتقال آن در فرآیند یاددهی و یادگیری دانش آموزان بررسی شد.

حسینعلی شیری، معاون پژوهشی سازمان آموزش و پرورش مازندران در این مراسم، قرآن را کتاب هدایت و تعقل و تدبر برای سعادت بشر دانست و افزود: همه پدیده های محسوس جهان هستی از آیات الهی است و همه علوم و دانش نوین نیز در پناه قرآن کشف و حاصل می شود.

حجت الاسلام و المسلمین علی معلمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر ملت ایران را پیشگام در عرصه علم و نوآوری دانست و افزود: موفقیت های جوانان و دانشمندان ایرانی در عرصه های مختلف مصداق بارز این اتفاقات میمون و مبارک است.

تعدادی از اساتید علوم و معارف استان نیز در سخنانی در تبیین جهان خلقت و رابطه قرآن و فیزیک با هم به بحث و تبادل نظر پو ارائه مقالات و فرضیات مرتبط با دو علوم پرداختند.

در همایش استانی قرآن و فیزیک در قائم شهر، 47 مقاله از 73 نفر از دبیران الهیات و فیزیک استان به دبیرخانه همایش ارسال شد که چهار مقاله منتخب به عنوان مقالات برتر تجلیل شدند.