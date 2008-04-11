منتخبان مجلس هشتم در لباسهای محلی/ گفتگوی گرم چهره های اصولگرا و اصلاح طلب / گریز نمایندگان از بحث تغییرات کابینه

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم امروز جمعه 23 فرودین در فاصله یک ماه و نیم به آغاز مجلس هشتم راس ساعت 9 صبح در تالار مدرس ساختمان مشروطه مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

در این مراسم که وظیفه اعلام برنامه ها برعهده محسن کوهکن سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هفتم بود، حجت الاسلام فاکر رئیس کمیسیون اصل نود، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس و احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس به ترتیب درباره موضوعاتی همچون وظایف نمایندگان، نقش نمایندگان در قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای آن و وظایف مرکز پژوهش های مجلس سخنرانی کردند.

حدود 170 نفر از 209 منتخب مردم در دور اول انتخابات مجلس هشتم دعوت رئیس مجلس شورای اسلامی را پذیرفته و در این مراسم حضور یافته بودند که می توان به حضور 30 روحانی و 3 نفر از پنج زن منتخب مردم در دور اول انتخابات مجلس در این جلسه اشاره کرد.

تعداد 5 نفر از منتخبان مجلس هشتم که در این جلسه حاضر شده بودند لباسهای محلی به تن داشتند.

حجت الاسلام روح الله حسینیان، منتخب مردم تهران در انتخابات 24 اسفند قبل از آغاز رسمی جلسه به همراه اعضای هیئت رئیسه مجلس هفتم وارد ساختمان مشروطه شد. حسینیان در پایان جلسه در پاسخ به خبرنگاری که از احتمال حضور وی در ترکیب هیئت رئیسه مجلس هشتم پرسید پس از لبخندی کوتاه گفت که همراهی وی با هیئت رئیسه هنگام ورود هیچ دلیل خاصی نداشته و او هیچ کدام از اعضای هیئت رئیسه را نمی شناسد.

یکی از نکات دیگری که در مراسم امروز منتخبان مجلس هشتم سالن جلسه را تحت تاثیر قرار داده بود قرار دادن عکس شهید مدرس به همراه دسته گلی بر روی یکی از صندلیها بود که شاید بتوان این را یکی از دلایل در کنار یکدیگر قرار گرفتن نمایندگان شاخص اصلاح طلب و اصولگرا در کنار هم و گفتگوهای گرم و صمیمانه آنان دانست.

در این نشست همچنین جزوات و بولتنهایی در خصوص وظایف نمایندگان درمجلس و اختیارات آنان بین 170 منتخب مجلس هشتم در دور اول انتخابات توزیع شد .

پس از اتمام سخنرانی سخنرانان این مراسم، منتخبان مجلس هشتم برای آشنایی بیشتر با یکدیگر، تک تک به معرفی خود و حوزه انتخابیه مربوطه پرداختند.

پس از پذیرایی مختصر از منتخبان با آبمیوه و بیسکوییت، آنها از ساختمان مشروطه به سمت ساختمان اصلی مجلس و محل برگزاری جلسات علنی راهنمایی شدند تا با محل کار آتی خود بیشتر آشنا شوند.

با در دسترس قرار گرفتن منتخبان مجلس، عمده خبرنگاران به دنبال اظهارنظر نمایندگان شاخص در مورد تغییراتی که به زودی در دولت انجام خواهد شد، بودند که بیشتر آنها از اظهارنظر در این مورد عذرخواهی کردند، اما یکی از اقتصاددانان شاخص مجلس هفتم و منتخب مجلس بعدی در این باره گفت : اگر رئیس جمهور جایگزین مناسبی برای آقای داوودی داشته باشد، معاون اول رئیس جمهور بهترین گزینه برای تصدی وزارت اقتصاد است.

یکی دیگر از نمایندگان مجلس هفتم نیز درباره تغییر وزیر کشور، اظهارداشت : اگر دولت بنا دارد وزیر کشور را تغییر دهد بهتر است این کار را پس از اتمام کامل دور دوم انتخابات مجلس هشتم انجام دهد.

بازدید منتخبان مردم در دور اول انتخابات مجلس هشتم از صحن علنی مجلس و صرف نهار پایان بخش دعوت امروز رئیس مجلس از نمایندگان مردم در مجلس هشتم بود.