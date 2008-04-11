خدمات دندانپزشکی نیازمند حمایتهای بیمه ‌ای گسترده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید شهاب‌الدین صدر، ‌شب گذشته در همایش روز دندانپزشکی با اشاره به اینکه خدمات دندانپزشکی نیازمند حمایتهای مختلف بیمه ‌ای گسترده است، گفت: خانواده پزشکی از حدود 200 هزار پزشک تشکیل شده است، از این تعداد، حدود 80 هزار پزشک عمومی، 20 هزار دندانپزشک، 13 هزار و 500 دکترای داروسازی، 4 هزار دکتری و متخصص علوم آزمایشگاهی، 47 هزار ماما و غیره هستند.

وی ادامه داد: یکی از عرصه‌هایی که پس از پیروزی انقلاب شاهد درخشش آن در حوزه‌های مختلف بوده‌ایم، خدمات پزشکی در عرصه‌های بهداشتی، آموزشی و پژوهشی و درمانی است، هنگامی نظام سلامت و شاخص‌ های مختلف آن ارتقاء می‌ یابد که آحاد جامعه پزشکی به صورت هماهنگ و یکپارچه با یک هدف مشترک به طور تیمی فعالیت کنند.

رییس سازمان نظام پزشکی گفت: پس از انقلاب در عرصه دندانپزشکی شاهد دستاوردهای بسیار خوبی بودیم، از این رو چنانچه در گذشته خدمات دندانپزشکی در محدوده خاصی قرار داشت، اما امروزه بهداشت دهان و دندان و تاثیر حفره دهانی در سلامت اثبات شده است، همچنین خدماتی که در عرصه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و فعالیت تخصصی و فوق تخصصی در حوزه درمان صورت می‌گیرد، برای کشور افتخار آفرین است.

صدر با بیان این که در گذشته تصور بر لوکس بودن خدمات دندانپزشکی بود که نیازمند حمایتهای لازم نبوده است،‌ اظهار کرد: خدمات دندانپزشکی نیازمند حمایتهای مختلف بیمه ‌ای به صورت گسترده است، زیرا امروزه هزینه‌های درمان در همه جای دنیا و هم در حوزه‌های تشخیص و هم درمانی ، گران است که با وجود پیشرفت تکنولوژی و فن‌آوری در تمام بخش‌ها بر هزینه‌های آن افزوده خواهد شد.

وی ادامه داد: مسلما این هزینه‌های بالا برای مردم غیر قابل تحمل است و معمولا دولتها با سرمایه‌گذاریهای صحیح و حساب شده به کمک مردم می‌آیند .

رییس سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که سرمایه‌گذاری در سلامت نباید به عنوان سرمایه‌گذاری هزینه‌ای و خدماتی تلقی شود، اذعان کرد: امروزه حوزه سلامت جزو حوزه‌های زیربنایی در تمامی کشورهاست و هزینه کردن و سرمایه‌گذاری برای سلامت آحاد جامعه به عنوان یک کار زیربنایی محسوب می‌شود. همچنین در دنیای امروز توجه به حوزه سلامت به عنوان هزینه از دست رفته نیست، زیرا میزان اعتبار و سرمایه‌گذاری در سلامت یکی از شاخصهای توسعه یافتگی به شمار می‌رود.

وی منتقدین افزایش تعرفه‌های درمان بخش خصوصی را به باد انتقاد گرفت و در پاسخ به کسانی که خواهان حذف اختیارات کامل از سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه‌های درمانی هستند،‌ به اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: واگذاری امور به مردم در سازمان یافته‌ترین و بهترین شکل خود، ‌در قانون نظام پزشکی تجلی یافته و نمونه بسیار مترقی از واگذاری امور به افراد تحصیلکرده است.

وی افزود: افراد باید در چارچوب وظایف قانونی خود پاسخگو باشند، برخی افراد به خود اجازه اظهار نظر برخلاف اختیارات قانونی یک سازمان را می‌ دهند.

رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: در چند ماه گذشته، کار بسیار گسترده ‌ای در عرصه‌های مختلف مربوط به تعرفه گذاری توسط کارشناسان سازمان نظام پزشکی صورت گرفت، کارشناسان سازمان نظام پزشکی از کارشناسان وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی هستند که مانند سالهای گذشته با توجه به نرخ تورم، افزایش 15 تا 20 درصدی را برای خدمات و تعرفه‌های بخشهای مختلف پزشکی در نظر گرفته و در شورای عالی نظام پزشکی تصویب کردند.

وی ادامه داد: در چند روز گذشته، از مشاهده مطالب و اظهار نظر برخی افراد در رسانه‌های مختلف نسبت به تعرفه‌های درمان بخش خصوصی، خجالت کشیدم و تاسف خوردم که در جمهوری اسلامی، پس از گذشت 27 سال از پیروزی انقلاب و با وجود خدمات افتخارآمیز و گسترده، برخی افراد بی‌توجه که ملاحظه‌ای به مسوولیت خود نداشته و غیرمسوولانه صحبت می‌کنند، اقدام به اظهارنظر در مورد تعرفه‌ها در رسانه‌های مختلف کرده و مشکلات خود را به گردن جامعه پزشکی می‌اندازند.

صدر گفت: در بین 20 تا 30 مورد تعرفه‌ ای که اعلام شده، تنها دو مورد تعرفه پزشکان عمومی بالای 20 سال خدمت و یا یک خدمت جدید بیش از 20 درصد افزایش داشته است،

وی از وضعیت موجود ارائه خدمات و تنظیم امور پزشکی انتقاد کرد و گفت: مسئولان ارائه خدمات و تنظیم امور پزشکی، باید پاسخگوی وضع موجود باشند.

رئیس سازمان نظام پزشکی گفت:از جمله ایراداتی که در وضع موجود حاکم است، تحمیل هزینه‌های سنگین بیش از 60 درصدی به مردم در سال گذشته، برخلاف برنامه توسعه است و نشان می‌دهد مسوولان در جهت اهداف برنامه مذکور حرکت نکرده‌اند، چراکه سهم مردم در پرداخت در پرداخت هزینه‌های درمانی باید به کمتر از 30 درصد کاهش می‌یافت.

به گفته وی مسوولان باید در واقعی کردن سرانه درمان به عنوان وظیفه قانونی دستگاههای اجرایی اقدام کنند.

وی خاطر نشان کرد: در سال گذشته تمامی کارشناسان وزارتخانه‌های بهداشت، رفاه و دولت اعلام کردند که سرانه درمان سال 87 باید حدود 9هزار و 600 تا 10 هزار تومان باشد، اما رقم موجود از رقم کارشناسی اعلام شده بسیار فاصله دارد. چنانچه در صندوق درمان کشور، سرانه درمان کمتر از 50 درصد عدد واقعی قرار گیرد، مسلما در ارائه خدمت دچار مشکل خواهیم شد.

صدرگفت: در چند سال گذشته کسری بودجه بیمارستانهای دولتی و دانشگاههای علوم پزشکی یکی از مسایل جدی به شمار می‌رود، مردم بیش از 80 درصد خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی را دریافت می ‌کنند. بنابراین اگر اعتبارات این حوزه پاسخگو نباشد، مردم با درآمد متوسط و نیز جمعیت آسیب پذیر در دریافت خدمت با مشکل مواجه خواهند شد. همچنین در صورت عدم تحقق سرانه واقعی، بیمارستانها یا باید هزینه‌ها را به مردم تحمیل و یا این که خدمات را حذف کنند.

رییس سازمان نظام پزشکی افزود: چرا افراد به خود اجازه می‌دهند، برخلاف قانون و برخلاف اختیارات قانونی یک سازمان اقدام کرده و سخن بگویند و افراد تحصیلکرده و آحاد جامعه پزشکی را نگران کرده و مورد اهانت قرار دهند. افراد باید بیاموزند که در چارچوب اختیارات قانونی خود، وظایف را انجام داده و پاسخگو باشند.