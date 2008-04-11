۲۳ فروردین ۱۳۸۷، ۱۸:۳۵

آرش برهانی:

این بدترین بازی استقلال بود / روز تلخی را پشت سرگذاشتیم

مهاجم تیم فوتبال استقلال با تاکید بر اینکه تیمش بدترین بازی خود را مقابل پگاه گیلان به نمایش گذاشت،گفت: شکست سنگین مقابل پگاه دور از انتظار بود.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش برهانی پس از شکست 4 بر یک تیمش مقابل پگاه گیلان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: امروز روز بد استقلال بود. در فوتبال روزهای خوب و بد زیاد است. امروز برای ما روزی تلخ بود که امیدوارم در جام حذفی روزهای خوب استقلال را رقم بزنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا ضعف های خط دفاعی باعث شکست استقلال شده است، گفت: ما شکست خوردیم. اینکه بخواهیم کسی را مقصر شکست بدانیم درست نیست. در ثبت نتیجه همه به نوعی نقش داشتند.

برهانی با دفاع از عملکرد خود گفت: من امروز شانس و موقعیت گلزنی آنچنانی نداشتم و تنها در یک یا دو مورد فرصت پیدا کردم که دروازه بان پگاه موفق به مهار آن شد.

کد مطلب 663639

