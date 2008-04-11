این بدترین بازی استقلال بود / روز تلخی را پشت سرگذاشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، آرش برهانی پس از شکست 4 بر یک تیمش مقابل پگاه گیلان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: امروز روز بد استقلال بود. در فوتبال روزهای خوب و بد زیاد است. امروز برای ما روزی تلخ بود که امیدوارم در جام حذفی روزهای خوب استقلال را رقم بزنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا ضعف های خط دفاعی باعث شکست استقلال شده است، گفت: ما شکست خوردیم. اینکه بخواهیم کسی را مقصر شکست بدانیم درست نیست. در ثبت نتیجه همه به نوعی نقش داشتند.

برهانی با دفاع از عملکرد خود گفت: من امروز شانس و موقعیت گلزنی آنچنانی نداشتم و تنها در یک یا دو مورد فرصت پیدا کردم که دروازه بان پگاه موفق به مهار آن شد.