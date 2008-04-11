۲۳ فروردین ۱۳۸۷، ۲۰:۲۱

شمشیربازی جهان-ایتالیا

پایان مسابقات جهانی با حذف دو شمشیرباز جوان ایران

رقابت های شمشیربازی قهرمانی جوانان جهان با حذف دو نماینده دیگر ایران در اسلحه فلوره دختران و اپه پسران به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز و در سومین روز از مسابقات شمشیربازی قهرمانی جوانان جهان در کاتانیا ایتالیا، فرنوش علیپور شمشیرباز جوان کشورمان در دور مقدماتی با قبول شکست برابر نمایندگان نیوزلند، هنگ کنگ، بلاروس، الجزایر، آمریکا و یونان از دور مسابقات حذف شد و در بین 84 ورزشکار شرکت کننده در این بخش به عنوانی بهتر از هشتاد و سومی دست نیافت.

در بخش پسران نیز طاهر عاشوری دیگر نماینده تیم جوانان ایران در گروه خود مغلوب شمشیربازان کشورهای چین، قزاقستان، بلاروس، آلمان، ایتالیا و انگلستان شد و از دور مسابقات کنار رفت. عاشوری در رنکینگ نهایی مسابقات از بین 130 شمشیرباز در جایگاه یکصد و بیست و پنجم ایستاد. مرحله فینال این رقابت ها برای شناخت نفرات اول تا سوم هنوز ادامه دارد.

رقابت های شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان از 16 فروردین ماه در کاتانیا ایتالیا آغاز شده که تیم ایران تنها در بخش جوانان در این دوره از دیدارها حضور یافته است.

