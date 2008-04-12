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۲۴ فروردین ۱۳۸۷، ۱۴:۰۸

حوزه آبهای زیرزمینی استان مرکزی با افت شدید آب مواجه است

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر حفاظت از منابع آبی شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی گفت: از 17 حوزه آب زیرزمینی استان مرکزی، 15 حوزه با افت شدید آب مواجه است.

رحمان کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: به دلیل استفاده بیش از حد از چاه ‌های آب کشاورزی و برداشت بی‌رویه از این چاه‌ ها، 15حوزه آبهای زیر زمینی استان با افت فشار روبرو شده است.

وی یادآور شد: سالانه چهار میلیارد و 550 میلیون متر مکعب آب از منابع آب‌های زیر زمینی در روان آب‌های سطحی استان استحصال می شود که 30 میلیارد و 180 میلیون متر مکعب آن حجم آب‌های زیرزمینی است.

مدیر حفاظت از منابع آبی شرکت آب منطقه ای استان مرکزی افزود: در استان مرکزی 65 درصد از نیاز بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات از آبهای زیر زمینی و 35 درصد از روان آبهای سطحی استقاده می‌شود که این درصد مصرف با دیگر مناطق کشور رابطه معکوس دارد.

کد مطلب 663695

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