حوزه آبهای زیرزمینی استان مرکزی با افت شدید آب مواجه است

رحمان کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: به دلیل استفاده بیش از حد از چاه ‌های آب کشاورزی و برداشت بی‌رویه از این چاه‌ ها، 15حوزه آبهای زیر زمینی استان با افت فشار روبرو شده است.

وی یادآور شد: سالانه چهار میلیارد و 550 میلیون متر مکعب آب از منابع آب‌های زیر زمینی در روان آب‌های سطحی استان استحصال می شود که 30 میلیارد و 180 میلیون متر مکعب آن حجم آب‌های زیرزمینی است.

مدیر حفاظت از منابع آبی شرکت آب منطقه ای استان مرکزی افزود: در استان مرکزی 65 درصد از نیاز بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات از آبهای زیر زمینی و 35 درصد از روان آبهای سطحی استقاده می‌شود که این درصد مصرف با دیگر مناطق کشور رابطه معکوس دارد.