فعالیت بیش از 300 سازمان مردم نهاد در استان مرکزی

غلامرضا فتح آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: ۱۴درصد از این تشکلها در حوزه حمایتی، ۶/۱درصد زنان، سهدرصد زیست محیطی، ۲۵درصد جوانان، ۱۱درصد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، ۵درصد گروه های همیار، ۲۱/۲ درصد امور خیریه و بقیه در سایر حوزهها فعال است.
وی بیان داشت: بیشترین تراکم سازمانهای مردم نهاد استان مرکزی در اراک با ۴۸ درصد و کمترین آن در شهرستان زرندیه با ۲/۲درصد است.
فتح آبادی افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب تاسال ۷۶تنها ۴۰تشکل دولتی در استان وجود داشت که از سال ۷۶تا ۸۴هر سال به طور متوسط ۲۳تشکل در استان به ثبت رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: سازمانهای مردم نهاد به عنوان بازوان بخش اجرایی با تفکر جدید مطرح هستند و افزایش کمی و کیفی آنها از برنامههای جدی استان است.
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