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۲۴ فروردین ۱۳۸۷، ۱۴:۲۸

فعالیت بیش از 300 سازمان مردم نهاد در استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر اجتماعی و شوراهای استانداری استان مرکزی گفت: ‪ ۳۱۰‬سازمان مردم نهاد در استان مرکزی فعالیت دارند که بیشتر آنها طی دو سال گذشته راه اندازی شده اند.

غلامرضا فتح آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: ‪ ۱۴‬درصد از این تشکلها در حوزه حمایتی، ‪ ۶/۱‬درصد زنان، ‪ سه‬درصد زیست محیطی، ‪ ۲۵‬درصد جوانان، ‪ ۱۱‬درصد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، ‪ ۵‬درصد گروه های همیار، ‪۲۱/۲‬ درصد امور خیریه و بقیه در سایر حوزه‌ها فعال است.

وی بیان داشت: بیشترین تراکم سازمانهای مردم نهاد استان مرکزی در اراک با ‪۴۸‬ درصد و کمترین آن در شهرستان زرندیه با ‪ ۲/۲‬درصد است.

فتح آبادی افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب تاسال ‪ ۷۶‬تنها‪ ۴۰‬تشکل دولتی در استان وجود داشت که از سال ‪ ۷۶‬تا ‪ ۸۴‬هر سال به طور متوسط ‪ ۲۳‬تشکل در استان به ثبت رسیده‌ است.

وی خاطرنشان کرد: سازمانهای مردم نهاد به عنوان بازوان بخش اجرایی با تفکر جدید مطرح هستند و افزایش کمی و کیفی آنها از برنامه‌های جدی استان است.

کد مطلب 663698

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