فعالیت بیش از 300 سازمان مردم نهاد در استان مرکزی

غلامرضا فتح آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: ‪ ۱۴‬درصد از این تشکلها در حوزه حمایتی، ‪ ۶/۱‬درصد زنان، ‪ سه‬درصد زیست محیطی، ‪ ۲۵‬درصد جوانان، ‪ ۱۱‬درصد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، ‪ ۵‬درصد گروه های همیار، ‪۲۱/۲‬ درصد امور خیریه و بقیه در سایر حوزه‌ها فعال است.

وی بیان داشت: بیشترین تراکم سازمانهای مردم نهاد استان مرکزی در اراک با ‪۴۸‬ درصد و کمترین آن در شهرستان زرندیه با ‪ ۲/۲‬درصد است.

فتح آبادی افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب تاسال ‪ ۷۶‬تنها‪ ۴۰‬تشکل دولتی در استان وجود داشت که از سال ‪ ۷۶‬تا ‪ ۸۴‬هر سال به طور متوسط ‪ ۲۳‬تشکل در استان به ثبت رسیده‌ است.

وی خاطرنشان کرد: سازمانهای مردم نهاد به عنوان بازوان بخش اجرایی با تفکر جدید مطرح هستند و افزایش کمی و کیفی آنها از برنامه‌های جدی استان است.