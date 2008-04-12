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۲۴ فروردین ۱۳۸۷، ۹:۴۰

کسری 205 میلیارد تومانی بودجه آموزش عالی از سال 86

کسری 205 میلیارد تومانی بودجه آموزش عالی از سال 86

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از کسری 205 میلیارد تومانی آموزش عالی در سال گذشته خبر داد.

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تقریبا تمامی بودجه های آموزش عالی سال 86 نسبت به بودجه مصوب عملیاتی شده است و در حال حاضر با مشکل کسریهای بودجه سال 86 مواجه هستیم.

وی اظهار داشت: آموزش عالی در بخش وزارت علوم با 125 میلیارد تومان و در بخش علوم پزشکی وزارت بهداشت با 80 میلیارد تومان کسری بودجه که از سال گذشته باقی مانده مواجه است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: بودجه های سال جاری وزارت علوم نسبت به سال گذشته 5 درصد و بودجه های سال جاری وزارت بهداشت در بخش علوم پزشکی نسبت به سال گذشته 8 درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 663709

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