روزشمار تاریخ جهان

جهان در دوازدهم آوریل:
- 1945: "هری ترومن" ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده می گیرد و جانشین "فرانکلین روزولت" که بر اثر سکته مغزی فوت کرد؛ می شود.
- 1961: "یوری گاگارین" سفر خود را به فضا آغاز می کند تا نخستین فضانورد در دنیا محسوب شود.
- 1981: 165 زخمی در درگیری میان جوانان مهاجر و نیروهای امنیتی در اطراف بریکستون در لندن
- 1993: از زمان استقلال الجزایر،"والری ژیسکاردستن" به عنوان نخستین رئیس جمهور فرانسه است که به الجزیره سفر می کند.
- 1993: ایجاد منطقه ممنوعه هوایی بر فراز آسمان بوسنی از سوی ناتو
- 2002: پایان حمله نظامی گسترده اسرائیل به اردوگاه آوارگان فلسطینی در جنین
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