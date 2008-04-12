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۲۴ فروردین ۱۳۸۷، ۱۰:۰۴

روزشمار تاریخ جهان

روزشمار تاریخ جهان

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل : امروز دوازدهم آوریل 2008 میلادی است. عناوین مهمترین تحولات جهان در این تاریخ در سالهای گذشته به شرح ذیل است.

جهان در دوازدهم آوریل:

- 1945: "هری ترومن" ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده می گیرد و جانشین "فرانکلین روزولت" که بر اثر سکته مغزی فوت کرد؛ می شود.

- 1961: "یوری گاگارین" سفر خود را به فضا آغاز می کند تا نخستین فضانورد در دنیا محسوب شود.

- 1981: 165 زخمی در درگیری میان جوانان مهاجر و نیروهای امنیتی در اطراف بریکستون در لندن

- 1993: از زمان استقلال الجزایر،"والری ژیسکاردستن" به عنوان نخستین رئیس جمهور فرانسه است که به الجزیره سفر می کند.

- 1993: ایجاد منطقه ممنوعه هوایی بر فراز آسمان بوسنی از سوی ناتو

- 2002: پایان حمله نظامی گسترده اسرائیل به اردوگاه آوارگان فلسطینی در جنین

کد مطلب 663710

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