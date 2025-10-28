به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد واحدی معاون تهذیب حوزه علمیه قم در این همایش، این دوره را فرصتی بی‌بدیل برای ارتقا اخلاق، مهارت‌ها و حیات ایمانی خانواده‌های طلاب معرفی کرد و با شرح اهمیت حیات طلاب و نقش خانواده‌ها، چارچوبی کامل برای تربیت دینی و اخلاقی فرزندان و همسران طلاب ارائه داد.

معاون تهذیب حوزه علمیه قم ادامه داد: دوره آموزش معارف اسلامی فرصتی فراهم می‌کند تا خانواده‌های طلاب اعم از همسر و فرزندان با آموزه‌های اخلاقی و دینی بیشتر آشنا شوند و سطح ایمانی و اخلاقی خود را ارتقا دهند.

حجت الاسلام واحدی ادامه داد: اعضای خانواده اعم از همسر و فرزند، سهمی از حیات طلبه دارند. این دوره به آنان کمک می‌کند تا با مطالعه احکام، دروس اخلاق و مهارت‌های زندگی اسلامی، سطح ایمانی و اخلاقی خود را ارتقا دهند. حتی اگر فرزند یا همسر طلبه خود طلبه نباشد، اما به واسطه زندگی در این خانه، مسئولیت بزرگی بر دوش دارد.

معاون تهذیب حوزه علمیه قم اظهار کرد: زندگی در خانه یک طلبه، مسئولیتی ویژه و پیوند مستقیمی با زندگی ایمانی و اخلاقی جامعه دارد. این مسئولیت نه تنها برای طلبه، بلکه برای همه اعضای خانواده اهمیت دارد.

وی درباره روند برگزاری دوره گفت: هدف ما ایجاد ۹۰ پایگاه آموزشی است تا خانواده‌های طلاب بتوانند در نزدیکی محل زندگی خود از این دوره بهره‌مند شوند. پشتیبانی بزرگان و همکاری استادان در توسعه این پایگاه‌ها ضروری است. هر پایگاه محلی است برای ارتقا حیات ایمانی و اخلاقی خانواده‌های طلاب و ایجاد امنیت ایمانی در محیط خانه. امیدواریم این دوره‌ها به شبکه‌ای گسترده و مؤثر تبدیل شود.

حجت‌الاسلام واحدی خطاب به خانواده‌ها گفت: امیدوارم همه خانواده‌های طلاب از این فرصت بهره‌مند شوند و خانه‌های طلاب به قلعه‌ای مستحکم در مسیر رشد اخلاقی و ایمانی تبدیل شود.