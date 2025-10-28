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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۳۷

فراخوان مسابقه خاطره‌نویسی «دنده عقب به گذشته»

فراخوان مسابقه خاطره‌نویسی «دنده عقب به گذشته»

اتو ابزار یک سامانه جامع خدمات خودرویی است که به کاربران امکان می‌دهد بسیاری از امور مربوط به خودروی خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری و به‌صورت آنلاین انجام دهند.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ما در اتو ابزار باور داریم ماشین‌ها فقط ما را جابه‌جا نمی‌کنند، بلکه قصه‌های زندگی ما را می‌سازند. از سفرهای پرخاطره شمال با پیکان و نوستالژی سرویس‌های مدرسه تا تاکسی‌های زرد شهری و اتوبوس‌های جاده‌ای؛ ماشین‌ها عمیقاً با حافظه جمعی و عاطفی ما گره خورده‌اند.

به همین دلیل، به مناسبت جهانی «من دوست دارم بنویسم» در آبان‌ماه، با همکاری پلتفرم ویرگول، از شما دعوت می‌کنیم تا «دنده عقب به گذشته» بزنید و روایت‌گر لحظه‌هایی باشید که ماشین در آن‌ها نقش مهمی ایفا کرده است. ما مشتاقانه خاطرات شما را می‌خوانیم، داوری می‌کنیم و بهترین روایت‌ها را تقدیر خواهیم کرد.

موضوع خاطره

موضوع نوشتن شما کاملاً آزاد است و می‌تواند شامل هر خاطره‌ای باشد که ماشین در آن نقش پررنگی داشته است.

زمان برگزاری مسابقه

۳ آبان تا ۳ آذر ۱۴۰۴

جوایز برندگان بخش اصلی

نفر اول: ۴۰ میلیون تومان

نفر دوم: ۲۵ میلیون تومان

نفر سوم: ۱۵ میلیون تومان

نفرات چهارم و پنجم: ۵ میلیون تومان

جوایز برندگان بخش جنبی

برندگان مردمی با آرای مخاطبان (۳ برنده): ساعت هوشمند شیائومی

قرعه‌کشی بین همه نویسندگان (۳ برنده): چراغ مطالعه شیائومی

قرعه‌کشی بین رأی‌دهندگان (۳ برنده): هدفون بلوتوثی شیائومی

نحوه انتخاب برندگان مسابقه

خاطره‌های نوشته‌شده از نظر نگارشی، نثر فارسی، جذابیت، ارتباط با موضوع و خلاقیت بررسی خواهند شد و به آثاری که در ارزیابی هیئت داوران بیشترین امتیاز را گرفته باشند جایزه تعلق می‌گیرد.

شاخصه‌های داوری شامل موارد زیر است:

پاکیزه‌نویسی و رعایت نگارش درست

ایده و خلاقیت

نثر روان و جذاب

ساختار روایی درست

داستان‌پردازی جذاب

عنوان خلاقانه

زمان داوری و اعلام برندگان

یک هفته پس از اتمام مهلت مسابقه (هفته دوم آذر ۱۴۰۴)

اسامی داوران

کاوه فولادی‌نسب (نویسنده و معلم داستان)

پژند سلیمانی (نویسنده و مترجم)

نغمه کرم‌نژاد (نویسنده)

آن الی اکبری (نویسنده)

دنده عقب با اتو ابزار، روایت خاطرات تلخ و شیرین شما با ماشین‌هاست. برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه، به آدرس زیر مراجعه کنید:

لینک شرکت در مسابقه

اتو ابزار یک سامانه جامع خدمات خودرویی است که به کاربران امکان می‌دهد بسیاری از امور مربوط به خودروی خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری و به‌صورت آنلاین انجام دهند. اموری مانند استعلام و پرداخت خلافی، عوارض آزادراهی و جریمه طرح ترافیک، تمدید و خرید بیمه ثالث و بدنه، استعلام گواهینامه و سند خودرو و ….

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد مطلب 6637274

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