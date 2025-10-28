به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ما در اتو ابزار باور داریم ماشینها فقط ما را جابهجا نمیکنند، بلکه قصههای زندگی ما را میسازند. از سفرهای پرخاطره شمال با پیکان و نوستالژی سرویسهای مدرسه تا تاکسیهای زرد شهری و اتوبوسهای جادهای؛ ماشینها عمیقاً با حافظه جمعی و عاطفی ما گره خوردهاند.
به همین دلیل، به مناسبت جهانی «من دوست دارم بنویسم» در آبانماه، با همکاری پلتفرم ویرگول، از شما دعوت میکنیم تا «دنده عقب به گذشته» بزنید و روایتگر لحظههایی باشید که ماشین در آنها نقش مهمی ایفا کرده است. ما مشتاقانه خاطرات شما را میخوانیم، داوری میکنیم و بهترین روایتها را تقدیر خواهیم کرد.
موضوع خاطره
موضوع نوشتن شما کاملاً آزاد است و میتواند شامل هر خاطرهای باشد که ماشین در آن نقش پررنگی داشته است.
زمان برگزاری مسابقه
۳ آبان تا ۳ آذر ۱۴۰۴
جوایز برندگان بخش اصلی
نفر اول: ۴۰ میلیون تومان
نفر دوم: ۲۵ میلیون تومان
نفر سوم: ۱۵ میلیون تومان
نفرات چهارم و پنجم: ۵ میلیون تومان
جوایز برندگان بخش جنبی
برندگان مردمی با آرای مخاطبان (۳ برنده): ساعت هوشمند شیائومی
قرعهکشی بین همه نویسندگان (۳ برنده): چراغ مطالعه شیائومی
قرعهکشی بین رأیدهندگان (۳ برنده): هدفون بلوتوثی شیائومی
نحوه انتخاب برندگان مسابقه
خاطرههای نوشتهشده از نظر نگارشی، نثر فارسی، جذابیت، ارتباط با موضوع و خلاقیت بررسی خواهند شد و به آثاری که در ارزیابی هیئت داوران بیشترین امتیاز را گرفته باشند جایزه تعلق میگیرد.
شاخصههای داوری شامل موارد زیر است:
پاکیزهنویسی و رعایت نگارش درست
ایده و خلاقیت
نثر روان و جذاب
ساختار روایی درست
داستانپردازی جذاب
عنوان خلاقانه
زمان داوری و اعلام برندگان
یک هفته پس از اتمام مهلت مسابقه (هفته دوم آذر ۱۴۰۴)
اسامی داوران
کاوه فولادینسب (نویسنده و معلم داستان)
پژند سلیمانی (نویسنده و مترجم)
نغمه کرمنژاد (نویسنده)
آن الی اکبری (نویسنده)
دنده عقب با اتو ابزار، روایت خاطرات تلخ و شیرین شما با ماشینهاست. برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه، به آدرس زیر مراجعه کنید:
اتو ابزار یک سامانه جامع خدمات خودرویی است که به کاربران امکان میدهد بسیاری از امور مربوط به خودروی خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری و بهصورت آنلاین انجام دهند. اموری مانند استعلام و پرداخت خلافی، عوارض آزادراهی و جریمه طرح ترافیک، تمدید و خرید بیمه ثالث و بدنه، استعلام گواهینامه و سند خودرو و ….
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