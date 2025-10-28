به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ما در اتو ابزار باور داریم ماشین‌ها فقط ما را جابه‌جا نمی‌کنند، بلکه قصه‌های زندگی ما را می‌سازند. از سفرهای پرخاطره شمال با پیکان و نوستالژی سرویس‌های مدرسه تا تاکسی‌های زرد شهری و اتوبوس‌های جاده‌ای؛ ماشین‌ها عمیقاً با حافظه جمعی و عاطفی ما گره خورده‌اند.

به همین دلیل، به مناسبت جهانی «من دوست دارم بنویسم» در آبان‌ماه، با همکاری پلتفرم ویرگول، از شما دعوت می‌کنیم تا «دنده عقب به گذشته» بزنید و روایت‌گر لحظه‌هایی باشید که ماشین در آن‌ها نقش مهمی ایفا کرده است. ما مشتاقانه خاطرات شما را می‌خوانیم، داوری می‌کنیم و بهترین روایت‌ها را تقدیر خواهیم کرد.

موضوع خاطره

موضوع نوشتن شما کاملاً آزاد است و می‌تواند شامل هر خاطره‌ای باشد که ماشین در آن نقش پررنگی داشته است.

زمان برگزاری مسابقه

۳ آبان تا ۳ آذر ۱۴۰۴

جوایز برندگان بخش اصلی

نفر اول: ۴۰ میلیون تومان

نفر دوم: ۲۵ میلیون تومان

نفر سوم: ۱۵ میلیون تومان

نفرات چهارم و پنجم: ۵ میلیون تومان

جوایز برندگان بخش جنبی

برندگان مردمی با آرای مخاطبان (۳ برنده): ساعت هوشمند شیائومی

قرعه‌کشی بین همه نویسندگان (۳ برنده): چراغ مطالعه شیائومی

قرعه‌کشی بین رأی‌دهندگان (۳ برنده): هدفون بلوتوثی شیائومی

نحوه انتخاب برندگان مسابقه

خاطره‌های نوشته‌شده از نظر نگارشی، نثر فارسی، جذابیت، ارتباط با موضوع و خلاقیت بررسی خواهند شد و به آثاری که در ارزیابی هیئت داوران بیشترین امتیاز را گرفته باشند جایزه تعلق می‌گیرد.

شاخصه‌های داوری شامل موارد زیر است:

پاکیزه‌نویسی و رعایت نگارش درست

ایده و خلاقیت

نثر روان و جذاب

ساختار روایی درست

داستان‌پردازی جذاب

عنوان خلاقانه

زمان داوری و اعلام برندگان

یک هفته پس از اتمام مهلت مسابقه (هفته دوم آذر ۱۴۰۴)

اسامی داوران

کاوه فولادی‌نسب (نویسنده و معلم داستان)

پژند سلیمانی (نویسنده و مترجم)

نغمه کرم‌نژاد (نویسنده)

آن الی اکبری (نویسنده)

دنده عقب با اتو ابزار، روایت خاطرات تلخ و شیرین شما با ماشین‌هاست. برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه، به آدرس زیر مراجعه کنید:

لینک شرکت در مسابقه

اتو ابزار یک سامانه جامع خدمات خودرویی است که به کاربران امکان می‌دهد بسیاری از امور مربوط به خودروی خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری و به‌صورت آنلاین انجام دهند. اموری مانند استعلام و پرداخت خلافی، عوارض آزادراهی و جریمه طرح ترافیک، تمدید و خرید بیمه ثالث و بدنه، استعلام گواهینامه و سند خودرو و ….

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