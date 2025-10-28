سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسیهای کارشناسی و بهمنظور ارتقای ایمنی تردد در مسیر اصفهان–بهارستان، تقاطع همسطح کوی راهحق روبروی مرکز شمارهگذاری از امروز بهطور کامل مسدود شد.
وی ادامه داد: با توجه به حجم بالای تردد در این محور و احتمال بروز خطر در محل تقاطع، مسیر جایگزین بهصورت زیرگذر غیرهمسطح در فاصله حدود ۸۰۰ متری جلوتر در همان مسیر پیشبینی شده است تا رانندگان بدون توقف در سطح مسیر، عبور ایمنتری داشته باشند.
رئیس پلیس راه استان از رانندگان خواست ضمن توجه به تابلوهای راهنمایی و علائم مسیر، از توقف در محل تقاطع مسدودشده خودداری کرده و از مسیر زیرگذر تعیینشده استفاده کنند. مولوی تأکید کرد این اقدام گامی در راستای کاهش تصادفات و تأمین ایمنی تردد در محور اصلی جنوب اصفهان است.
نظر شما