به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اصغر پرتوی، صبح امروز در مراسم معارفه رئیس جدید دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد زنجان افزود: نامگذاری امسال به عنوان سال نوآوری و شکوفایی تحولی عظیم در دانشگاه ها ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: دانشگاه‌ آزاد اکنون با داشتن بیش از سه میلیون و 500 هزار دانشجو و دانش آموخته از بزرگترین دانشگاه‌های حضوری کشور به شمار می ‌آید.

پرتوی یادآور شد: دانشگاه‌ آزاد زنجان با داشتن 12 هزار دانشجو و 650 عضو هیئت علمی تمام وقت، نیمه وقت و حق التدریس از مراکز دانشگاهی تاثیرگذار در استان محسوب می‌شود.

رئیس دانشگاه آزاد زنجان با اشاره به افزایش 27 رشته جدید به مجموع رشته‌های آموزشی دانشگاه طی دو سال گذشته بیان داشت: این واحد دانشگاهی در حال حاضر در 74 رشته آموزشی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

در این مراسم که با حضور مدیران گروه‌های‌ آموزشی، فنی و مهندسی و معاونین واحدهای این دانشگاه برگزار شد از خدمات و فعالیتهای علیرضا فیروزفر تقدیر و مهندس زینعلی استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد زنجان به عنوان رئیس جدید دانشکده فنی و مهندسی معرفی شد.