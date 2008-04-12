شکوفایی در دانشگاه آزاد با تبدیل فکر به محصول محقق می شود

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دانشگاه آزاد بودجه پژوهشی خود را به سمتی هدایت می کند تا توانایی و دانایی دانشجویان خود را به محصول و ثروت ملی که همان نوآوری و شکوفایی است تبدیل کند.

وی اظهار داشت: دانشگاه بدون صنعت و صنعت بدون دانشگاه هیچ کدام به تنهایی معنایی نخواهند داشت و کامل نخواهند شد از این رو تمام تلاش مسئولان دانشگاه آزاد نزدیک کردن این دو مسئله به یکدیگر برای تحقق اهداف دانشگاه و جامعه است.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: دانشجویان و دانشگاهیان ما ایده و توانایی های بی پایانی دارند اما این که چگونه ایده و توانایی خود را به کالا تبدیل کنند را نیاموخته اند. همه سیاست معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد این است که در سال نوآوری و شکوفایی ایده و توانایی های قشر دانشگاهی کشور را تبدیل به صنعت و محصول کند.

رهنما خاطر نشان کرد: تحقق امر نوآوری و شکوفائی تنها توسط یک نهاد در دانشگاه ها محقق نخواهد شد بلکه تمامی دانشجویان، دانشگاهیان و مسئولان باید نهایت سعی و تلاش خود را داشته باشند تا این فرمایش مقام معظم رهبری در دانشگاه ها که مبدا تمامی نوآوری و شکوفایی ها در کشور است محقق شود.