به گزارش خبرنگار مهر، جاوید مختاری بعد از ظهر سه‌شنبه در آیین اختتامیه هشتمین کارسوق ملی مهندسی ژنتیک و دومین کارسوق ملی طراحی دارو که در دانشگاه زنجان برگزار شد، با تشریح جایگاه زیست‌فناوری در اقتصاد دانش‌بنیان اظهار داشت: زیست‌فناوری امروز یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد دانش‌بنیان در جهان است و خوشبختانه ایران در این عرصه عقب‌مانده نیست.

وی افزود: به لطف تلاش دانشمندان و پژوهشگران کشور در دو دهه گذشته، ایران اکنون از زیرساخت‌های قدرتمند علمی و فناورانه در حوزه زیست‌فناوری برخوردار است و طبق آمار جهانی، کشورمان در تولید محصولات پزشکی بازساختی رتبه هشتم جهان را دارد؛ رتبه‌ای که از بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز بالاتر است.

مختاری با اشاره به ارزش بالای داروهای بیولوژیک در اقتصاد سلامت گفت: هرچند تنها یک درصد از داروهای تولیدی کشور را داروهای بیولوژیک تشکیل می‌دهند، اما همین یک درصد بیش از ۲۵ درصد از ارزش بازار دارویی ایران را به خود اختصاص داده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که ارزش واقعی در فناوری و دانش نهفته است، نه در حجم تولید.

مدیرگروه سرمایه انسانی ستاد توسعه زیست‌فناوری با تأکید بر اهمیت نقش جوانان در توسعه علمی کشور تصریح کرد: آنچه مسیر آینده را تعیین می‌کند، ایده‌های خلاقانه و دانش عمیق جوانان است. مسیر دانش‌آموزان، مسیر امید است و آنان می‌توانند با پشتکار، تمرکز و استمرار به قله‌های علمی و کارآفرینی دست یابند.

وی ادامه داد: علم زیست‌فناوری دانشی پول‌ساز و تحول‌آفرین است که می‌تواند هم زندگی فردی دانش‌پژوهان و هم چرخ اقتصاد ملی را دگرگون کند. امروز کشور ما با تکیه بر توان داخلی و دانش بومی، آماده ورود به مرحله‌ای جدید از توسعه در حوزه سلامت و داروسازی است.

مختاری با اشاره به فعالیت گسترده شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در حوزه زیست‌فناوری اظهار داشت: در حال حاضر بیش از هزار و ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور فعال هستند که بخش قابل توجهی از آن‌ها در زمینه تولید داروهای بیولوژیک، فناوری‌های نوین سلامت و تجهیزات پزشکی فعالیت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: ستاد توسعه زیست‌فناوری نهاد ریاست‌جمهوری تمام توان خود را برای حمایت از مسیر علمی و فناورانه دانش‌آموزان و جوانان به کار خواهد گرفت تا زمینه‌ساز پرورش نسل جدیدی از دانشمندان و کارآفرینان در حوزه زیست‌فناوری شود.

مدیرگروه سرمایه انسانی ستاد زیست‌فناوری گفت: رمز موفقیت در هر مسیر علمی، پیگیری، تمرکز و استمرار است. موفقیت نه به سرعت، بلکه به تداوم و پشتکار وابسته است، و ما باید با نگاه بلندمدت، مسیر پیشرفت علم و فناوری زیستی را در کشور هموار کنیم.