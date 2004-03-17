زنان خانه دار ؛ كارمنداني بي جيره و مواجب

خانواده سالم همانند سدي در مقابل ناهنجاريهاست و اين يكي از دستاوردهاي مهم امرخانه داري است. زنان خانه دار با انجام امور خانه داري مي توانند به طور غير مستقيم زمينه ساز توسعه باشند و رسيدن به اهداف برنامه هاي توسعه را آسانتر كنند. همچنين زنان خانه داري به طور غير مستقيم مي توانند سبب فعال شدن گروه ديگري در كارهاي اقتصادي شوند، از اين رو تامين امنيت روحي و رواني و اقتصادي و اجتماعي زنان به ويژه زنان خانه دار ضروري است، چرا كه وقتي زني در جمع خانواده مورد بي مهري و يا بي حرمتي قرار مي گيرد، فشارهاي روحي وارد شده بر او ، ديگران را نيز در معرض آسيب قرار مي دهد و نخستين آسيب پس از مادر ، فرزندانشان هستند كه قرار است آينده كشور به دست آنان ساخته مي شود.

يك زن خانه دار 57 ساله به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي گويد : نداشتن تامين آينده و ترس از بيماري و نداشتن پشتوانه مادي هميشه زنان خانه دار را نگران مي كند .

او مي افزايد : از سوي ديگر قدر ناشناسي اهل خانه كه فكر مي كنند كار يعني اينكه بيرون از خانه مشغول باشي خستگي طول روز را بر تن زنان خانه دار نگه مي دارد .

مريم مشفق خانم خانه دار ديگري است كه مي گويد : مشكلات جسماني زنان خانه دار كه معمولا از درد استخوان رنج مي برند ] ناشي از كار زياد و حمل كالاهاي سنگين است ، ضمن آنكه آنها به هنگام پيري و كوري هم هيچ حمايت كننده اي ندارند و از بيمه درماني نيز بهره مند نيستند .

فاطمه راكعي ، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي درباره مشكلات زنان خانه دار مي گويد : مهمترين مشكلات زنان به ويژه زنان خانه دار خشونت عليه زنان ، مسائل حضانت و سرپرستي زن پس از فوت همسر و عسرو حرج در مورد طلاق است.

وي مي افزايد : متاسفانه عليرغم جايگاهي كه اسلام براي زنان در نظر گرفته است، امروزه خشونت عليه زنان به گونه اي عادي شده است ؛ حتي در دادگاهها هم شاهد برخوردهايي هستيم كه سبب شده زنان كشور براي گرفتن حق و حقوق پايمال شده خود نظير اهانت و آزارها درخانواده ، سالها منتظر بمانند و وجود اين مسائل به علت اصولي نبودن سيستم قضاوت در كشور است.

راكعي درباره طرحها و لوايح مربوط به زنان كه تاكنون به مجلس پيشنهاد شده است، مي گويد : تاكنون 35 طرح و لايحه به مجلس آمده است كه 17 طرح و لايحه به قانون تبديل شده و 18 مورد ديگر در كميسيون مجلس ، در حال بررسي و يا مسكوت مانده است.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي اظهار مي كند : طرح تشكيل شوراي عالي خانواده نيز از جمله طرحهايي است كه به فوري بودن آن راي داده شده و در مجلس مطرح خواهد شد، از آنجا كه بسياري از زنان ، جوانان، متخصصان و صاحبنظران در مسائل زنان، روانشناس، فقها و حقوقدانان عضو اين شورا هستند ، تصويب اين طرح مي تواند برنامه ريزي هاي مربوط به زنان را دقيق تر و علمي تر كند.

وي با اشاره به اينكه فراكسيون زنان و كميته زنان ، جوانان، خانواده فعال ترين فراكسيون مجلس بوده است ، اظهار مي كند: متاسفانه براي به تصويب رساندن بسياري از طرحها نظير حضانت زن پس از فوت شوهر كه ابتدايي ترين حقوق زنان است يك سال ونيم طول مي كشد تا در آخر به وسيله مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب برسد.

راكعي با بيان اينكه سراسري نشدن طرح بيمه اجتماعي زنان به علت وجود مشكلات و كمبودهاي بودجه است ، مي گويد: ايجاد مكان هاي تفريحي ويژه زنان نظير پارك هاي عمومي ، استاديوم ها و سالن هاي ورزشي به صورت گسترده و متعدد در كشور ، قرار دادن شماره تلفن هاي اضطراري و ايجاد خانه هاي امن براي دختران و زناني كه مورد خشونت و آزار درخانواده قرار مي گيرند، از جمله تسهيلاتي است كه بايد براي زنان قرارداد تا شاهد پناه بردن آنان به جامعه اي كه غير قابل كنترل و نظارت است ، نباشيم.

وي با اشاره به اينكه كانال هاي نظارتي در امور زنان بايد به لحاظ قانوني و اجتماعي فعال تر عمل كنند، مي افزايد : تا به حال با مسائل زنان سليقه اي برخورد شده است و دو قاضي در دو شعبه مختلف دادگاه در مورد يك موضوع قضاوت هاي متفاوتي مي كنند.

* زنان خانه دار بيمه مي شوند

دكتر سيدحسن علم الهدايي ، معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور نيز با اشاره به اينكه بر اساس برنامه در نظر گرفته شده، تا پايان امسال 20 هزارنفر زن خانه دار با اعتبار يك ميليون و 450 هزار تومان تحت پوشش طرح بيمه اجتماعي زنان قرار مي گيرند ، مي گويد: اين اعتبار براي سال آينده با رشد 111 درصدي به حدود دو ميليارد تومان مي رسد و با تعهد و همكاري مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري اين اعتبار با 25 ميليارد ريال خواهد رسيد.

وي مي افزايد : زنان خانه دار 30 تا 50 ساله تحت پوشش اين طرح قرار مي گيرند كه پنج هزار تومان را سازمان بهزيستي و پنج هزار تومان ديگر را هم زنان خانه دار پرداخت مي كنند ، البته تمامي هزينه هاي مربوط به بيمه افراد نيازمندي كه توانايي پرداخت اين هزينه ها را ندارند . سازمان بهزيستي به عهده مي گيرد.

علم الهدايي مي افزايد: اين طرح برنامه مفصلي بود كه بر اساس آن هر سال بايد يك ميليون زن ايراني تحت پوشش بيمه قرار مي گرفت كه 10 سال به طول مي انجاميد اما با وجود در نظر گرفتن بودجه هاي ناچيز اين طرح سالهاي زيادي طول مي كشد.

وي درباره معيارهاي انتخاب شهرها براي اجراي اين طرح اظهار مي كند: طرح بيمه اجتماعي زنان هم اكنون در 52 شهر اجرا مي شود كه انتخاب اين شهرها بر اساس پيگيري هاي اداره هاي بهزيستي استان ها و نمايندگان مجلس آن استانها در زمينه اقدام نسبت به بودجه اين طرح است.

به گفته وي مناطقي نظير غرب ، شمال غرب كشور مانند كردستان، ايلام ، خوزستان و كرمانشاه به ويژه در بخش هاي روستايي به علت پايين بودن فرهنگ آن مناطق ، زنان خانه دار با مشكلات بيشتري روبرو هستند و تحت خشونت ، فشار و برخوردهاي ظالمانه بيشتري روبرو مي شوند؛ به گونه اي كه حق انتخاب ، اظهار نظر و فعاليت اجتماعي براي آنان وجود ندارد.

* زنان خانه دارتهراني هم بزودي بيمه مي شوند

علم الهدايي درباره اجراي طرح بيمه اجتماعي زنان در تهران مي گويد: اين طرح هنوز در تهران اجرا نشده است و هم اكنون در شهرهاي اطراف آن نظير اسلامشهر و ساوجبلاغ در حال اجراست كه شهريار و پاكدشت نيز جزء اعتبارات بعدي هستند وممكن است در سال بعد دراين زمينه براي شهر تهران و يا شهر ري اقدام مي شود.

وي در مورد برنامه هاي ارايه شده مربوط به زنان از سوي سازمان بهزيستي مي گويد: تشكيل گروههاي شبه تعاوني با عنوان "گروه هميار" از جمله برنامه هاي سازمان بهزيستي است كه هر يك از اين گروهها از مشاركت تعدادي زن تشكيل شده است و به كارهاي مختلف توليدي مي پردازند.

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي مي افزايد: گروههاي هميار در اغلب كشورهاي جهان تشكيل شده و امسال در كشور ما نيز 250 گروه هميار تشكيل شده است و به طور كلي 339 گروه هميار در كشور وجود دارد كه به اعضاي اين گروه تسهيلاتي نظيروام اشتغال وخود اشتغالي داده مي شود ، همچنين در زمينه فروش محصولات توليدي اين اعضا در بازارها كمك مي شود تا بتوانند با گذشت زمان مستقل شوند.

وي درباره عمده ترين مشكلات زنان خانه دار معتقد است : خشونت عليه زنان خانه دار از سوي همسرانشان در مقايسه با زنان شاغل به مراتب بسيار بيشتر است و بر اساس گزارش ها و تحقيقات سازمان بهزيستي 90 درصد خشونت ها عليه زنان درميان زنان خانه دار مشاهده است.

چرا خانه داري يك شغل محسوب نمي شود

علم الهدايي با اشاره به اينكه خانه داري و يا مشاركت در انجام امور منزل نمي تواند در تعريف رسمي شغل قرار گيرد، گفت: در امر خانه داري ، مسئوليت "انساني و عاطفي " و "اخلاقي و شرعي " پررنگ تر مي شود و نمي توان بر اساس تعاريف رسمي آن را به عنوان شغل محسوب كرد.

محمد پيران عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز با اشاره به نبودن عاملان اجرايي طرحهاي مربوط به حمايت از زنان مي گويد: متاسفانه فقدان نهادهاي مسئول در زمينه انجام طرحهاي زنان از جمله مشكلاتي مهمي است كه سبب شده با وجود اينكه اين طرح ها پس از مدت زيادي در مجلس به تصويب مي رسد، اما تا زماني كه نهادهاي اجرايي آن مشخص نشوند، سودي نخواهد داشت.

پيران درباره علت سراسري نشدن طرح بيمه اجتماعي زنان خانه دار مي افزايد: به علت پراكندگي و ضعيف بودن برنامه ، هنوز اين طرح سراسري نشده است ، چون برنامه ريزي نادرست سبب مي شود كه براي يك نهاد بودجه كمي در نظر گرفته شود ودر مقابل انتظارات زيادي از آن داشته باشند