ترکیب اصلی تیم تکواندو نیروهای مسلح فردا مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم منتخب تکواندو نیروهای مسلح کشورمان که عنوان نایب قهرمانی ارتش های جهان را برعهده دارد در مسابقات سال2008 نیز به میدان خواهد رفت.

اردوی آمادگی این تیم اسفندماه سال 86 با برگزاری مسابقات قهرمانی کشور آغاز شد که در چند مرحله رقابتهای انتخابی نفرات اردونشین به 19 نفر کاهش پیدا کرد.

مرحله آخر دیدارهای انتخابی صبج فردا یکشنبه با حضور داوران رسمی فدراسیون در محل سالن اختصاصی هیئت تکواندو برگزار می شود که طی آن ترکیب اصلی برای حضور در مسابقات جهانی معرفی می شود.

محمدرضا زوار به عنوان سرمربی، جلال چروکی ، حسین میرباقری و علی آشورزاده نیز به عنوان مربیان کادر فنی این تیم را در رقابتهای جهانی تشکیل می دهند.

رقابتهای تکواندو ارتش های جهان سوم تا هفتم خردادماه در کره جنوبی برگزار می شود.

