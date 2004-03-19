سعد آباد با يك ميليون 300و هزار متر مربع ، مجموعه اي در شمال تهران است

سعد آباد كه از شمال با كوههاي البرز و از شرق با گلابدره ، از غرب با ولنجك و از جنوب با تجريش همسايه است ، در زمان قاجار ، محل استقرار و سكونت تابستاني شاهان اين سلسله بوده است .

كاخ هاي اين مجموعه طي ساليان به 14 باغ كوچك و بزرگ كه هر كدام سبك و شيوه اي خاص در معماري را در برگرفته اند ، رسيده است .

از 12 رشته قنات براي آبياري سعد آباد استفاده مي شده كه ، هراش آب ، قنات قوام الدوله ، قنات كاخ سنگي ، قنات جعفرآباد ، قنات آب نما ، قنات كاخ سفيد ، قنات هاي دفتر مخصوص ، قنات جواديه ، قنات گلخانه ، قنات كاخ شمس و قنات خوابگاه ، نام اين قنات ها است .

كاخ هاي سعد آباد

هيجده كاخ كوچك و بزرگ از دوره قاجاريه و پهلوي در سعد آباد وجود دارند:

1- كاخ احمد شاهي (در اختيار بسيج خواهران )

2- كاخ شهوند ( كاخ موزه سبز فعلي )

3- كاخ سفيد (كاخ موزه ملت)

4- كاخ اختصاصي ( موزه تاريخ طبيعي سابق ، در حال حاضر در اختيار نهاد رياست جمهوري است )

5- كاخ اسود (سياه) موزه هنرهاي زيباي فعلي

6- كاخ شمس (موزه مردم شناسي)

7- كاخ اشرف (موزه ظروف سابق)

8- كاخ غلامرضا

9- كاخ ملكه مادر ( ساختمان جمهوري)

و كاخ هاي ديگري كه به خانواده پهلوي تعلق داشته است



درهاي سعد آباد

1- در نظاميه كه رضا شاه بيشتر از اين در وارد سعدآباد مي شد

2- در زعفرانيه

3- در خيابان دربند

4- در ميدان دربند

5 و 6- درهاي جعفر آباد

7- در رودخانه

8- در كاخ سفيد



علاوه بر كاخ هاي مذكور و چندين ساختمان قديمي ديگر ، تأسيسات و امكانات ديگري چون سالن هاي مرغداري و گاوداري ، موزستان و گلخانه هاي گوناگون ، استخرهاي مختلف ، چشمه سارها ، زمين هاي تنيس و سالن بولينگ ، سينما و آمفي تئاتر روباز در اين مجموه 110 هكتاري وجود دارد.

بازديد از اين مجموعه در ايام تعطيلات امكان پذير براي عموم علاقمندان امكان پذير است .







