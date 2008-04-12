تعطیلی لیگ برای همه تیم ها مضر است / پگاه بیشتر از همه ضرر می کند

اسماعیل شاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این تعطیلی بیش از همه تیم ها به ضرر پگاه است که تازه اوج گرفته و روند روبه رشدی دارد، تاکید کرد: به عقیده آنهایی که چنین تصمیمی را اتخاذ کرده اند ما باید در این فاصله زمانی چه کاری انجام دهیم؟ آیا دوباره بازیکنان را وادار به انجام بدنسازی کنیم؟ این اتفاق باعث کاهش فصل و نقل و انتقالات و حاشیه های مخرب در تیم ها می شود.

مدیرعامل باشگاه پگاه با بیان اینکه موفقیت تیم ملی برای همه مهم است، اظهار داشت: در حالیکه علی دایی از دعوت بازیکنان شایسته لیگ به تیم ملی صحبت کرده است، تعطیلی لیگ قطعا برای تیم ملی هم مضر خواهد بود زیرا از دل همین لیگ می توان تیم ملی قدرتمندی را تشکیل داد.

وی با اشاره به اینکه سپاهان دو دیدار سنگین در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا را در فاصله زمانی 4 روزه انجام می دهد، اضافه کرد: لزومی ندارد مسابقات را تعطیل کنند، بلکه فاصله بازی ها را کاهش دهند. البته به شرطی که با یک برنامه ریزی صحیح و کارشناسانه شرایطی مساوی را برای تیم ها ایجاد کنند که تیم هایی موفقیت در بازی های باقیمانده لیگ برایشان اهمیت دارد، دچار مشکلات عدیده ای نشود.

شاد همچنین در خصوص پیروزی تیمش برابر استقلال تهران، گفت: قبل از بازی هم می دانستم در این دیدار پیروز می شویم. این پیروزی به خیلی از آنهایی که می خواستند پیروزی ما را برابر پرسپولیس کمرنگ کنند، ثابت کرد که این تیم پگاه تیمی غول کش است که می تواند درصورت ارائه بازی واقعی خود برابر هر تیمی پیروز شود.

شاد در پایان با اشاره به اینکه تیم پگاه در جدول نیم فصل دوم، جزو تیم های بالانشین است، افزود: ناچاریم در 7 بازی آینده اکثریت امتیازات را کسب کنیم. در نیم فصل دوم این پتانسیل را از خود نشان داده ایم که با رسیدن به امتیازات لازم در دیدارهای پیش رو سهمیه خود در لیگ برتر را پیش از انجام سه دیدار پایانی لیگ برتر، حفظ کنیم.