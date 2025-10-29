دادستان بروجرد از واحدهای تولیدی این شهرستان بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای حمایت از تولید و رفع موانع حقوقی و قضائی پیش‌روی واحدهای صنعتی، گودرز امرایی، دادستان عمومی و انقلاب بروجرد به همراه رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، از شش واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی این شهرستان بازدید کرد.

در جریان این بازدید، مسئولان قضائی و اجرایی ضمن حضور در محل فعالیت واحدهای تولیدی، از نزدیک در جریان مسائل و چالش‌های موجود قرار گرفتند. مدیران واحدها نیز در گفت‌وگو با دادستان، مشکلات خود را در حوزه‌های حقوقی، بیمه‌ای، مالیاتی و سایر موارد مرتبط مطرح کردند.

دادستان عمومی و انقلاب بروجرد هدف از این بازدید را تقویت ارتباط میان دستگاه قضائی و بخش تولید عنوان کرد و اظهار داشت: دستگاه قضائی شهرستان آمادگی کامل دارد تا با تسهیل روندهای قانونی، از تولید و اشتغال حمایت کند.