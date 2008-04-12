11 وزیر این هفته به کمیسیونهای تخصصی مجلس می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، دستور جلسات کمیسیون ها در هفته جاری به این شرح است :

1- کمیسیون آموزش و تحقیقات

یکشنبه 25/1/87

- بررسی طرح یک فوریتی خدمات رسانی به ایثارگران

سه شنبه 27/1/87

- بررسی طرح یک فوریتی تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدرسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش وپرورش

2- کمیسیون اجتماعی

سه شنبه 27/1/86

- بررسی طرح یک فوریتی خدمات رسانی به ایثارگران

- جلسه مشترک با وزیر کار و امور اجتماعی

دوشنبه 26/1/87

- بررسی طرح یک فوریتی خدمات رسانی به ایثارگران

3- کمیسیون اقتصادی

یکشنبه 25/1/87

- جمع بندی گزارش های تحقیق و تفحص از عملکرد بانک های دولتی با حضور مئسولین ذیربط

سه شنبه 27/1/87

- نشست هیئت رئیسه کمیسیون

- بررسی سئوال توکلی و نادران نمایندگان تهران از وزیر امور اقتصادی ودارایی

- بررسی سئوال توکلی و نادران نمایندگان تهران از وزیر بازرگانی

- ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

4- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

یکشنبه 25/1/87

- ادامه بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363

- بررسی طرح حراست ها

سه شنبه 27/1/87

- بررسی سئوال سید آبادی نماینده سبزوار از وزیر اطلاعات

- دعوت از وزیر خارجه جهت پاسخگویی به سئوالات مرتضوی فارسانی نماینده اردل و فارسان، قدرت الله علیخانی نماینده بوئین زهرا و آوج

چهارشنبه 28/1/87

- دعوت از وزیر کشور جهت پاسخگویی به سئوالات قدرت الله علیخانی نماینده بوئین زهرا و آوج، قنبری نماینده ایلام، ایوان مهران، صنعتی مهربانی نماینده سراب و مهربان، دلخوش نماینده صومعه سرا، فرهنگی، میرتاج الدینی نمایندگان تبریز و اسکو و آذرشهر، عشرت شایق نماینده تبریز و مولاهویزه نماینده دشت آزادگان

5- کمیسیون انرژی

یکشنبه 25/1/87

- دعوت از وزیر نیرو جهت ارائه گزارشی از اهداف و برنامه های آن وزارتخانه در سال جاری

سه شنبه 27/1/87

- بازدید اعضا کمیسیون از شرکت توانیر

6- کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات

یکشنبه 25/1/87

- بررسی موضوع ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1387 کل کشور با حضور معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

سه شنبه 27/1/87

- بررسی موضوع نرخ تورم سال 1386 و چگونگی کاهش آن در سال 1387 با حضور مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

7- کمیسیون بهداشت ودرمان

متعاقبا اعلام می شود

8- کمیسیون صنایع و معادن

یکشنبه 25/1/87

- بررسی اخبار و رویدادها

- قرائت گزارش هئیت تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران

سه شنبه 27/1/86

- بررسی اخبار و رویدادها

- بررسی سئوال نژاد فلاح نماینده ساوجبلاغ و طالقان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

- دعوت از وزیر صنایع و معادن جهت پاسخگویی به سئوالات معلمی پور نماینده رودان و جاسک و شهبازخانی نماینده ملایر

9- کمیسیون عمران

یکشنبه 25/1/87

- بررسی اخبار و اطلاعات واصله

- بررسی لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر

- بررسی لایحه الحاق به مواقفتنامه اصولی بین دولتهای طرفهای موافقتنامه چند جانبه اصولی راجع به حمل و نقل بین المللی برای ایجاد دالان اروپا - قفقاز - آسیا و موافتقنامه راجع به تامین مالی مشترک دبیرخانه دائمی کمیسیون بین دولتی

- دعوت از وزیر نیرو جهت پاسخگویی به سئوالات محمد علیخانی نماینده قزوین، توسلی زاده نماینده تربت حیدریه، دوگانی نماینده فسا، فهیمی گیگلو نماینده پارس آباد و بیله سوار، پاپی نماینده درود و ازنا

سه شنبه 27/1/87

- گزارش عملکرد سال 1386 وترسیم برنامه های عملیاتی سال 1387 وزارت راه و ترابری

10- کمیسیون فرهنگی

یکشنبه 25/1/87

- اخبار فرهنگی

- بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب

- بررسی طرح اداره سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

- بررسی طرح ضوابط به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

- بررسی طرح استفساریه تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات مصوب 1379

- بررسی طرح محدودیت توقیف مطبوعات

سه شنبه 27/1/87

- اخبار فرهنگی

- دعوت از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت پاسخگویی به سئوالات شهبازخانی نماینده ملایر، اعلمی نماینده تبریز

11- کمیسیون قضایی وحقوقی

یکشنبه 25/1/87

- بررسی آخرین اخبار

- بررسی طرح اصلاح موادی از قانون سازمان بازرسی کل کشور

- بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیمی

سه شنبه 27/1/87

- ادامه رسیدگی به لایحه شوراهای حل اختلاف ونهاد قاضی تحکیمی

12- کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

یکشنبه 25/1/87

- دعوت از فتاح وزیر نیرو، نوریان رئیس سازمان هواشناسی کشور و استماع گزارش در خصوص وضعیت بارندگی و منابع آب در کشور و پیش بینی های لازم برای سال زراعی 87

- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون

- بررسی شور اول طرح تمدید زمان اجرا ماده 24 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

سه شنبه 27/1/87

- مروری بر اخبار وگزارشات واصله

- دعوت از وزیر جهاد کشاورزی جهت پاسخگویی به سئوالات ندیمی و انوشیروان محسنی و سید سبحان حسینی نمایندگان لاهیجان، نوشهر و گرگان (سئوال مشترک)، مقنیان نماینده بیجار، نژادفلاح نماینده طالقان و ساوجبلاغ

13- کمیسیون اصول نودم قانون اساسی

یکشنبه 25/1/87

- رسیدگی به پرونده های مطروحه در جلسه قبل کمیسیون

- جلسه کمیته امور اقتصادی، فنی وعمرانی جهت رسیدگی به شکایات واصله

- جلسه کمیسیته امور قضایی و حقوقی جهت رسیدگی به شکایات واصله

سه شنبه 27/1/87

- رسیدگی به پیشنهاد ارائه شده در مورد ماده 122 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

- جلسه کمیته امور فرهنگی، رفاهی و اجتماعی جهت رسیدگی به شکایات واصله

- جلسه کمیته امور سیاسی و نظامی جهت رسیدگی به شکایات واصله

چهارشنبه 28/1/87

- جلسه هیئت رئیسه کمیسیون

- جلسه کمیته امور محرمانه جهت رسیدگی به شکایات واصله