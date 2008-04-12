11 وزیر این هفته به کمیسیونهای تخصصی مجلس می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، دستور جلسات کمیسیون ها در هفته جاری به این شرح است :
1- کمیسیون آموزش و تحقیقات
یکشنبه 25/1/87
- بررسی طرح یک فوریتی خدمات رسانی به ایثارگران
سه شنبه 27/1/87
- بررسی طرح یک فوریتی تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدرسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش وپرورش
2- کمیسیون اجتماعی
سه شنبه 27/1/86
- بررسی طرح یک فوریتی خدمات رسانی به ایثارگران
- جلسه مشترک با وزیر کار و امور اجتماعی
دوشنبه 26/1/87
- بررسی طرح یک فوریتی خدمات رسانی به ایثارگران
3- کمیسیون اقتصادی
یکشنبه 25/1/87
- جمع بندی گزارش های تحقیق و تفحص از عملکرد بانک های دولتی با حضور مئسولین ذیربط
سه شنبه 27/1/87
- نشست هیئت رئیسه کمیسیون
- بررسی سئوال توکلی و نادران نمایندگان تهران از وزیر امور اقتصادی ودارایی
- بررسی سئوال توکلی و نادران نمایندگان تهران از وزیر بازرگانی
- ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
4- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یکشنبه 25/1/87
- ادامه بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363
- بررسی طرح حراست ها
سه شنبه 27/1/87
- بررسی سئوال سید آبادی نماینده سبزوار از وزیر اطلاعات
- دعوت از وزیر خارجه جهت پاسخگویی به سئوالات مرتضوی فارسانی نماینده اردل و فارسان، قدرت الله علیخانی نماینده بوئین زهرا و آوج
چهارشنبه 28/1/87
- دعوت از وزیر کشور جهت پاسخگویی به سئوالات قدرت الله علیخانی نماینده بوئین زهرا و آوج، قنبری نماینده ایلام، ایوان مهران، صنعتی مهربانی نماینده سراب و مهربان، دلخوش نماینده صومعه سرا، فرهنگی، میرتاج الدینی نمایندگان تبریز و اسکو و آذرشهر، عشرت شایق نماینده تبریز و مولاهویزه نماینده دشت آزادگان
5- کمیسیون انرژی
یکشنبه 25/1/87
- دعوت از وزیر نیرو جهت ارائه گزارشی از اهداف و برنامه های آن وزارتخانه در سال جاری
سه شنبه 27/1/87
- بازدید اعضا کمیسیون از شرکت توانیر
6- کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات
یکشنبه 25/1/87
- بررسی موضوع ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1387 کل کشور با حضور معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
سه شنبه 27/1/87
- بررسی موضوع نرخ تورم سال 1386 و چگونگی کاهش آن در سال 1387 با حضور مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
7- کمیسیون بهداشت ودرمان
متعاقبا اعلام می شود
8- کمیسیون صنایع و معادن
یکشنبه 25/1/87
- بررسی اخبار و رویدادها
- قرائت گزارش هئیت تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران
سه شنبه 27/1/86
- بررسی اخبار و رویدادها
- بررسی سئوال نژاد فلاح نماینده ساوجبلاغ و طالقان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
- دعوت از وزیر صنایع و معادن جهت پاسخگویی به سئوالات معلمی پور نماینده رودان و جاسک و شهبازخانی نماینده ملایر
9- کمیسیون عمران
یکشنبه 25/1/87
- بررسی اخبار و اطلاعات واصله
- بررسی لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر
- بررسی لایحه الحاق به مواقفتنامه اصولی بین دولتهای طرفهای موافقتنامه چند جانبه اصولی راجع به حمل و نقل بین المللی برای ایجاد دالان اروپا - قفقاز - آسیا و موافتقنامه راجع به تامین مالی مشترک دبیرخانه دائمی کمیسیون بین دولتی
- دعوت از وزیر نیرو جهت پاسخگویی به سئوالات محمد علیخانی نماینده قزوین، توسلی زاده نماینده تربت حیدریه، دوگانی نماینده فسا، فهیمی گیگلو نماینده پارس آباد و بیله سوار، پاپی نماینده درود و ازنا
سه شنبه 27/1/87
- گزارش عملکرد سال 1386 وترسیم برنامه های عملیاتی سال 1387 وزارت راه و ترابری
10- کمیسیون فرهنگی
یکشنبه 25/1/87
- اخبار فرهنگی
- بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب
- بررسی طرح اداره سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
- بررسی طرح ضوابط به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره
- بررسی طرح استفساریه تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات مصوب 1379
- بررسی طرح محدودیت توقیف مطبوعات
سه شنبه 27/1/87
- اخبار فرهنگی
- دعوت از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت پاسخگویی به سئوالات شهبازخانی نماینده ملایر، اعلمی نماینده تبریز
11- کمیسیون قضایی وحقوقی
یکشنبه 25/1/87
- بررسی آخرین اخبار
- بررسی طرح اصلاح موادی از قانون سازمان بازرسی کل کشور
- بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیمی
سه شنبه 27/1/87
- ادامه رسیدگی به لایحه شوراهای حل اختلاف ونهاد قاضی تحکیمی
12- کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
یکشنبه 25/1/87
- دعوت از فتاح وزیر نیرو، نوریان رئیس سازمان هواشناسی کشور و استماع گزارش در خصوص وضعیت بارندگی و منابع آب در کشور و پیش بینی های لازم برای سال زراعی 87
- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون
- بررسی شور اول طرح تمدید زمان اجرا ماده 24 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور
سه شنبه 27/1/87
- مروری بر اخبار وگزارشات واصله
- دعوت از وزیر جهاد کشاورزی جهت پاسخگویی به سئوالات ندیمی و انوشیروان محسنی و سید سبحان حسینی نمایندگان لاهیجان، نوشهر و گرگان (سئوال مشترک)، مقنیان نماینده بیجار، نژادفلاح نماینده طالقان و ساوجبلاغ
13- کمیسیون اصول نودم قانون اساسی
یکشنبه 25/1/87
- رسیدگی به پرونده های مطروحه در جلسه قبل کمیسیون
- جلسه کمیته امور اقتصادی، فنی وعمرانی جهت رسیدگی به شکایات واصله
- جلسه کمیسیته امور قضایی و حقوقی جهت رسیدگی به شکایات واصله
سه شنبه 27/1/87
- رسیدگی به پیشنهاد ارائه شده در مورد ماده 122 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
- جلسه کمیته امور فرهنگی، رفاهی و اجتماعی جهت رسیدگی به شکایات واصله
- جلسه کمیته امور سیاسی و نظامی جهت رسیدگی به شکایات واصله
چهارشنبه 28/1/87
- جلسه هیئت رئیسه کمیسیون
- جلسه کمیته امور محرمانه جهت رسیدگی به شکایات واصله
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