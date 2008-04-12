اگر کعبی صبوری می کرد اخراج نمی شد / بازی سنگینی بود

محسن قهرمانی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: قضاوت بازی استقلال اهواز - پرسپولیس سخت و سنگین بود. اما بازیکنان با عملکرد خوب خود تنها به ارائه بازی پرداختند و از ورود به مسائل حاشیه ای خودداری کردند که همین مسئله قضاوت بازی را برای ما آسان کرد.

داور بازی تیم های فوتبال استقلال اهواز و پرسپولیس تهران در خصوص دلایل اخراج مصطفی حقی پور و حسین کعبی از زمین مسابقه گفت: در دقایق آغازین نیمه دوم، بازیکن تیم فوتبال استقلال اهواز(مصطفی حقی پور) روی حسین کعبی خطایی را مرتکب شد. من برای جریمه این بازیکن اقدام و با کارت زرد به سمت او رفتم که در این بین حسین کعبی حرکتی زشت انجام داد و الفاظی را به زبان آورد که حقی پور با مکثی کوتاه آن را پاسخ گفت.

وی ادامه داد: در این شرایط هر دو بازیکن را که مستوجب دریافت کارت قرمز بودند را از زمین مسابقه اخراج کردم. شاید اگر حسین کعبی صبوری به خرج می داد آنها از زمین اخراج نمی شدند و بازی را بدون نشان دادن کارت قرمز به پایان می رساندم.

پرتاب گاز اشک آور خارج از ورزشگاه و توقف کوتاه مسابقه یکی دیگر از حوادث بازی استقلال اهواز - پرسپولیس بود که قهرمانی در خصوص آن گفت: تجمع و ازدحام تماشاگران پشت درب های ورودی ورزشگاه و بی توجه ای آنها به توصیه های نیروهای انتظامی باعث شده بود تا نیروی انتظامی جهت متفرق کردن آنها از گاز اشک استفاده کند. ورزش باد، گاز اشک آور را به داخل ورزشگاه آورد و باعث شد تا نیمکت نشینان دو تیم، بازیکنان و داوران برای ادامه بازی با مشکل مواجه شوند. در این شرایط تا زمانی که هوا سبک شد بازی را متوقف کردم.

قهرمانی با اشاره به چمن ناهموار ورزشگاه تختی اهواز، گفت: چمن ورزشگاه تختی اهواز ناهموار بوده و ارتفاع آن بیش از حد استاندارد است. با این شرایط اگر با کفش استوک روی آن راه بروید، پا بیش از حد داخل چمن فرو می رود که با قوانین در تضاد است.

وی ادامه داد: پس از برگزاری جلسه هماهنگی به همراه ناظرین و تیم داوری مسابقه برای بازدید از چمن راهی ورزشگاه شدیم و من به مسئول هیئت فوتبال استان خوزستان این مورد را گوشزد کردم و ایشان متعهد شد که ارتفاع چمن را تا زمان آغاز مسابقه کوتاه کند اما با اینکه زمان کافی در اختیار مسئولان هیئت فوتبال خوزستان بود از کوتاه کردن چمن ورزشگاه خودداری کردند.

داور بین المللی فوتبال کشورمان تصریح کرد: شاید اگر تماشاگران در ورزشگاه حضور نداشتند از برگزاری مسابقه ممانعت به عمل می آوردم اما اجازه برگزاری بازی را دادم و درعین حال در گزارش خود به شرایط نه چندان مناسب زمین چمن ورزشگاه تختی اشاره کردم.