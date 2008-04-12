رشد نقدینگی به 31.5 درصد کاهش یافت؛ گزارش اختصاصی مهر

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار اعلامی دایره پولی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، میزان نقدینگی در 12 ماهه منتهی به دی ماه 86 به 153 هزار و 754 میلیارد تومان رسید، این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال در سال 85 معادل 116 هزار و 947 میلیارد تومان بود.

رشد میزان نقدینگی در دی ماه 86 نسبت به مدت مشابه در سال 85 معادل31.5 درصد بود که پایین‌ترین سطح آن از 2 سال گذشته تاکنون محسوب می‌شود.

رشد نقدینگی در سال 82 برابر با 2/26 درصد بود که از سال 83 روند صعودی آن آغاز شد و در این سال به 2/30 درصد افزایش یافت.

در سال 84 آهنگ قوی رشد نقدینگی ادامه یافت و در پایان سال به 3/34 درصد افزایش یافت. در سال 85 نیز رشد نقدینگی ادامه پیدا کرد و اسفندماه 85 به رکورد 4/39 درصد رسید.

این رکورد در اردیبهشت 86 شکسته شد و رشد نقدینگی به 8/42 درصد افزایش یافت. این روند صعودی در فصل تابستان تاحدی متوقف شد، اما از ابتدای پاییز 86 با تغییر مدیریت بانک مرکزی و سیاست انقباضی مدیران جدید، رشد نقدینگی روند نزولی به خود گرفت به طوری که در پایان دی ماه 86 رشد نقدینگی به پایین‌ترین سطح 2 سال اخیر رسید.

78.4 میلیارد دلار؛ دارایی های خارجی ایران

بنابر آمارهای بانک مرکزی، میزان دارایی‌های خارجی کشور در پایان دی‌ماه 86 به 70.6 هزار میلیارد تومان معادل حدود 78.4 میلیارد دلار رسیده که نسبت به دی‌ماه سال 85 بیش از 29 درصد رشد نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان دی‌ماه 86 به 13 هزار و751 میلیارد تومان رسید که نسبت به ابتدای سال 86 رشدی 4.6 درصدی نشان می‌دهد. از سوی دیگر، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور در 10 ماه نخست سال قبل 10.2 درصد افزایش یافته و به بیش از 28 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده است.

اما بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با 210 درصد رشد در دی ماه نسبت به ابتدای سال 86 به 17 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

بدهی‌های ارزی بانک مرکزی نیز در 10 ماه نخست سال گذشته نزدیک به 35 درصد افزایش پیدا کرده و به 25 هزار و 956 میلیارد تومان رسیده است.

تسهیلات پرداختی بانکها 27.5 درصد افزایش یافت

بر اساس آمار بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری تا پایان دی ماه سال 86 به بیش از 150 هزار و 411 میلیارد تومان رسید. این در حالی که تسهیلات اعطایی آنها در پایان اسفند سال 85 معادل 117 هزار و 972 میلیارد تومان بود.

48.3 درصد از وام‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری فروش اقساطی، 15.6 درصد مشارکت مدنی، 8.9 درصد مضاربه، 4.4 درصد جعاله، 4.2 درصد سلف، 3.2 درصد قرض الحسنه، 2 درصد اجاره به شرط تملیک، 1.4 درصد مشارکت حقوقی، 0.9 درصد سرمایه گذاری مستقیم و 11 درصد سایر بوده است.

بانکهای تجاری در همین مدت معادل 96 هزار و 551 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که نسبت به پایان اسفند 85 حدود 30.9 درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین تسهیلات پرداختی بانکها تا پایان دی ماه 86 به بیش از 31 هزار و 419 میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان اسفند 85 معادل 12.8 درصد افزایش یافته است.

در همین حال بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری در همین مدت بیش از 22 هزار و 441 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که نسبت به پایان اسفند 85 معادل 36.9 درصد افزایش نشان می دهد.