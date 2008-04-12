راندمان مکانیزاسیون کشاورزی در خراسان رضوی باید ارتقا یابد

محمدرضا اسماعیل نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: هم اکنون نرخ مکانیزاسیون کشاورزی در کشور 2/8 درصد است که این نرخ در خراسان رضوی معادل شش درصد است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به وجود 17 واحد تولیدی و صنعتی در بخش تولید ماشین آلات بخش کشاورزی در این استان گفت: این واحدها بیش از 100 نوع ادوات کشاورزی تولید می کنند که 80 درصد آن به خارج از استان و 10 درصد نیز به خارج از کشور صادر می شود.

وی در خصوص اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار افزود: بین سالهای 730 تا 86، حدود 63 هزار و 310 هکتار زمین مورد آبیاری تحت فشار قرار گرفتند که از این میزان 41 هزار و 188 هکتار سیستم آبیاری بارانی،‌ 20 هزار و 678 هکتار سیستم آبیاری تحت فشار و یک هزار و 445 هکتار نیز سامانه قطره ای بوده است.

وی ادامه داد: در این راستا با وجود تمام تلاش سازمانهای ذیربط از حدود یک میلیون هکتار اراضی آبی زراعی و باغی استان تنها 3/6 درصد مجهز به سیستم های نوین آبیاری شده اند.

اسماعیل نیا با مهم دانستن بخش ترویج در کشاورزی یادآور شد: ترویج با توجه به نقش کلیدی که در بسترسازی و فرهنگ سازی زمینه فکری بهره برداران دارد این امکان را فراهم می کند تا این قشر آسوده تر وارد عرصه اطلاعات کامل شوند.

وی بیان داشت: بیش از 40 شرکت طراح و مجری آبیاری تحت فشار در سطح استان خراسان رضوی فعالیت دارند و انتظار می رود که با افزایش دانش علمی و تجربی، کارشناسان شاغل در این شرکتها کمک بزرگی به افزایش کیفی و کمی پروژه های اجرایی شود.

اسماعیل نیا خاطرنشان کرد: حدود 15 شرکت در سطح استان نیز در راستای تولید قطعات لوازم آبیاری تحت فشار فعالیت می کنند.