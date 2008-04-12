به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ابوذر ابراهیمی ترکمان" رایزنی فرهنگی کشورمان در روسیه با حضور در مؤسسه فلسفه آکادمی علوم فدراسیون روسیه با رئیس و اساتید فلسفه دیدار و گفتگو کرد.



در این دیدار که 21 فروردین انجام شد، حسین اف رئیس مؤسسه فلسفه روسیه با اشاره به همکاریهای مشترک قبلی با رایزنی فرهنگی کشورمان، براستمرار و تعمیق همکاریها تأکید کرد و خواستار انعقاد مجدد قرارداد همکاری شد.



رایزن فرهنگی کشورمان در روسیه نیز بر ادامه همکاری و گسترش آن در زمینه ترجمه کتب فلسفی به ویژه فلسفه اسلامی و نیز برگزاری نشستهای هم اندیشی بین فلاسفه ایران و روسیه تأکید کرد.



وی همچنین پیشنهاد داد نشست مشترک "هم اندیشی بررسی دیدگاههای فلسفی امام خمینی (ره )" در ایام سالگرد ارتحال ایشان برگزار شود که مورد استقبال مسئولین این مؤسسه قرار گرفت.



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