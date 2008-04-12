در گفتگو با مهر مطرح شد: احتمال کشف 5 میدان جدید نفتی و گازی در سال 87

سید محمود محدث در گفتگو با مهر، برنامه های سال 87 را شامل دو بخش حفاری اکتشافی و ژئوفیزیکی ذکر کرد و افزود: عملیات ژئوفیزیکی در دشت آبادان تا دو هفته آینده آغاز می شود.

وی با بیان اینکه عملیات لرزه نگاری به منطقه شمال شرق، میدان خانگیران و اطراف آن اختصاص یافته است، گفت: در استانهای گلستان و خراسان نیز عملیات غیر لرزه ای انجام خواهد شد.

به گفته محدث، بر روی میدان منصور آباد نیز عملیات لرزه نگاری سه بعدی انجام می شود، ضمن اینکه برای چند منطقه کوهستانی در استان فارس نیز لرزه نگاری دو بعدی در نظر گرفته شده است.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت با بیان اینکه شش عملیات اکتشافی و لرزه نگاری در دستور کار شرکت اکتشاف قرار دارد، تصریح کرد: تا پایان امسال 5 تا 6 عملیات حفاری اکتشافی نهایی می شود و عملیات تست و آزمایش لایه های مختلف نفتی نیز انجام خواهد شد.

وی همچنین از تهیه 7 دستگاه حفاری برای چاه های اکتشافی خبر داد و خاطر نشان کرد: عملیات حفاری در میدانهای خوزستان و فارس امسال نهایی خواهد شد.

محدث درباره تعیین تکلیف 14 بلوک اکتشافی باقیمانده نیز یاد آور شد: برای چند بلوک پیشنهاداتی از کشورهای خارجی و عمدتا آسیایی دریافت شده اما به دلیل اینکه این پیشنهادات از نظر مالی چشمگیر نیست در حال مذاکره با پیمانکاران هستیم تا نرخ سود را کاهش دهند.

وی اضافه کرد: در صورتی که پیمانکاران با کاهش نرخ سود موافقت نکنند مذاکرات قطع خواهد شد.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت درباره شرکت INA کرواسی که به تازگی قرارداد توسعه بلوک مغان 2 را با ایران نهایی کرده است، ادامه داد: این شرکت با 120 سال سابقه از بهترین شرکتهای نفتی اروپایی است که روزانه 250 هزار بشکه نفت تولید می کند.

وی با بیان اینکه شرکت INA در کشورهای مصر، آنگولا، نامیبیا و سوریه حضور فعال دارد، گفت: امیدواریم این شرکت از همه توان خود برای فعالیت در ایران استفاده کند.