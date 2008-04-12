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۲۴ فروردین ۱۳۸۷، ۱۱:۱۴

نامه همسر باغچه بان

گل های رنگ رنگ ثمین

در پی درگذشت ثمین باغچه بان که در روز 28 اسفند ماه گذشته در ترکیه رخ داد همسر این موسیقیدان ، در روز خاکسپاری همسرش نامه ای کوتاه نوشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر در نامه پر مهر ئولین چنین می خوانیم : ثمین من ، خوشگل من ،امروز همه ی دوستدارانت برای خدا حافظی با تو در اینجا جمع شده اند. عشقی که در قلب آنها کاشته ای برگ به برگ سبز شده و گل های رنگ به رنگ داده است... تو عشق را، محبت را، زیبایی را در موسیقی ات و نوشته هایت خلق کردی .

آثارت در خدمت ملت ایران و ترک بوده است و تو در میان مردم جهان برادری را تقویت کردی. همه ی آثارت همواره انعکاس عشق، محبت، زیبایی و برادری بود.  این را روح تو به تو امر می کرد و در این کار چه خوب موفق بودی. 

روح پاک بلورینت همواره نسیم آزادی، نسیم عشق و نسیم زیبایی ابدی را تنفس خواهد کرد.
پرواز کن خوشگل نازنینم ، پرواز کن، با غرور آهنینت پرواز کن!

کد مطلب 663867

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