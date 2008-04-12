اختصاص 142 میلیون دلار حمایت مالی رایس برای بی ثباتی لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر،"حسین الحاج حسن"، یکی از نمایندگان وابسته به جنبش حزب الله لبنان روز گذشته با انتقاد شدید از کاندولیزا رایس وزیر امورخارجه آمریکا، وی را به ارائه کمکهای مالی برای برهم زدن ثبات لبنان متهم کرد.

این نماینده افزود: باردیگر "کاندولیزا رایس" با ایراد سخنانی در برابر مجلس سنای آمریکا، بردخالت این کشور در امور داخلی لبنان و اختصاص دادن بودجه هایی برای حمایت از ابزارهای خود در لبنان با هدف گسترش قیمومیت خود در لبنان تاکید کرد.

وی درادامه با خطاب قرار دادن کسانی که مدعی آزادی و استقلال لبنان هستند؛ از آنان خواست به این اقدام رایس مبنی بر اختصاص 142 میلیون دلار برای لبنان برای مقابله با اموری که حاکمیت لبنان را تحت تاثیر قرار می دهد، پاسخ دهند.

"الحاج حسن" همچنین تصریح کرد: آیا تهدیدی برای حاکمیت لبنان و امنیت آن بزرگتر از جنگ جولای 2006 که رایس آن را با اسم خاورمیانه جدید حمایت کرد، وجود دارد؟