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۲۴ فروردین ۱۳۸۷، ۱۲:۲۴

در رنگهای متنوع /

نسل جدید نانولوله های فلزی ساخته شد

نسل جدید نانولوله های فلزی ساخته شد

محققان از ساخت نسل جدیدی از نانولوله های فلزی خبر دادند که می توان در تولید فیلمهای نازک نیمه شفاف و فوق العاده هادی از آنها استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نانولوله های کربنی مواد امیدوارکننده ای محسوب می شوند که کاربردهای وسیعی در فناوریهای امروزی دارند. این ویژگی به دلیل خواص الکتریکی، اپتیکی، شیمیایی، حرارتی و مکانیکی آنهاست.

در این راستا محققان دانشگاه نورت وسترن از نانولوله های فلزی برای ساخت فیلمهای نازک چند رنگه ای استفاده کردند که دارای ویژگیهایی نظیر نیمه شفاف بودن، رسانایی بالا و انعطاف پذیر بوده و ظاهر شیشه های منقوش را دارند.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، این پروژه که نتایج وجزئیات آن در شماره اخیر نشریه Nano Letters منتشر شده است می تواند به تولید محصولات مبتنی بر فناوریهای برتری نظیر نمایشگرهای مسطح و سلولهای خورشیدی منجر شود.

در میان کاربردهای مطرح شده، فیلمهای هادی شفاف که مبتنی بر نانولوله های کربنی ساخته می شوند توجه بیشتر محققان را به خود جلب کرده است.

به گزارش مهر، هادیهای شفاف موادی هستند که از نظر اپتیکی شفاف محسوب می شوند و در عین حال رسانای الکتریسیته نیز محسوب می شوند.

این مواد در حجم گسترده ای به عنوان الکترود در نمایشگرهای مسطح، صفحات لمسی و سلولهای خورشیدی به کار گرفته می شوند.

کد مطلب 663902

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