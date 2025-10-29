بازدید دانشجویان دانشگاه لرستان از سد «مخملکوه»؛ پیشرفت ۵۱ درصدی پروژه

به گزارش خبرگزار مهر، گروهی از دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در قالب برنامه‌ای علمی و آموزشی و با حمایت بنیاد نخبگان لرستان، از پروژه عمرانی و زیرساختی سد و تأسیسات انتقال آب «مخمل‌کوه» خرم‌آباد، بازدید کردند. این بازدید علمی باهدف آشنایی نزدیک دانشجویان با فرایندهای طراحی و اجرای طرح‌های عمرانی و ارتقای مهارت‌های کاربردی آنها، برگزار شد.

شرکت‌کنندگان از بخش‌های مختلف پروژه از جمله تاج سد، گالری‌ها و تونل‌های انتقال آب بازدید کردند، آنها ضمن مشاهده دقیق عملیات عمرانی، با چالش‌ها، روش‌های اجرایی و ملاحظات فنی پروژه‌های بزرگ آبی کشور آشنا شدند.

به گفته کارشناسان پروژه از جمله کرم‌وند مسئول حراست و HSE طرح، بیرانوند نماینده شرکت مشاور و محمودزاده معاون اجرایی سد و تونل «کاکارضا»، این سد باهدف تأمین سالانه ۵۵ میلیون مترمکعب آب شرب خرم‌آباد و پنج میلیون مترمکعب آب صنعتی در حال احداث است.

پیشرفت فیزیکی پروژه تاکنون بیش از ۵۱ درصد اعلام شده است.

سد «مخمل‌کوه» از نوع سنگ‌ریزه‌ای با هسته رسی طراحی شده و دارای ارتفاع ۵۳ متر و طول تاج ۶۰۰ متر است.

کارفرمای این طرح، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران وابسته به وزارت نیرو بوده و اجرای عملیات را شرکت ملی ساختمان بر عهده دارد.

نظارت و طراحی پروژه نیز توسط شرکت مهندسی مشاور آبدان فراز انجام می‌شود.

این بازدید علمی که با همکاری مشترک مدیریت ارتباط با جامعه و کارآفرینی دانشگاه لرستان و بنیاد نخبگان استان لرستان، با حضور رضا آساره نماینده مدیریت ارتباط با جامعه و کارآفرینی برگزار شد، گامی در جهت تحقق اهداف آموزشی و گسترش تعامل دانشگاه با صنعت به شمار می‌آید.